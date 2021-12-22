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В НХЛ объяснили решение не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пекине

Спорт
В НХЛ объяснили решение не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пекине
ТАСС  /  Anthony Nesmith

Вашингтон, 22 декабря. Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн прокомментировал решение о недопуске игроков на зимнюю Олимпиаду в Китае.

Пресс-служба НХЛ 22 декабря сообщила, что хоккеисты не смогут принять участие в 24-х зимних Олимпийских играх. Решение запретить игрокам выступать на турнире объяснил комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

«Нынешние обстоятельства не позволяют нам продолжить работать в этом направлении. Мы с нетерпением ждем участия в Олимпиаде в 2026 году. Нашей целью было и должно оставаться безопасное проведение всех матчей регулярного сезона НХЛ и плей-офф в установленные сроки», — подчеркнул он.

Ранее решение НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпиаду в Пекине прокомментировал главный тренер сборной России Алексей Жамнов. Он считает, что из-за отсутствия игроков интерес болельщиков к хоккейному турниру в рамках ОИ-2022 снизится.

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хоккей спорт олимпиада нхл ои-2022
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