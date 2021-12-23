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Пакистан репатриирует незаконно находящихся в стране афганцев

Весь мир
Пакистан репатриирует незаконно находящихся в стране афганцев
Федеральное агентство новостей  / 

Пакистан заявляет, что больше не может нести бремя афганских беженцев и хочет отправить их домой; на выборах в Хайбер-Пахтунхве правящая партия Имрана Хана показала не обнадеживающие результаты; власти надеются улучшить обстановку в стране с помощью создания особых экономических зон; совместный турецко-пакистано-малайзийский телеканал будет бороться с исламофобией и формировать «правильное представление» о мусульманах в мире; в Исламабаде прошла конференция стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) — об этих и других событиях расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

ОИС провела саммит в Пакистане

Около 70 делегатов из государств-членов, международных агентств по оказанию помощи и специальных представителей приняли участие В 17-й внеочередной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества. Она состоялась по инициативе Саудовской Аравии и была проведена Пакистаном.

Мероприятие стало крупнейшей международной конференцией по Афганистану с тех пор, как в августе пало поддерживаемое США правительство Ашрафа Гани.

Делегаты одобрили решение сотрудничать с Организацией Объединенных Наций в разблокировке 100 млн долларов замороженных афганских активов, чтобы справиться с нарастающим в стране гуманитарным кризисом. Участники совещания единогласно договорились о создании «Гуманитарного целевого фонда», запуске Программы продовольственной безопасности и взаимодействии со Всемирной организацией здравоохранения для поставки афганцам вакцин и предметов медицинского назначения.

Новая резолюция ОИС дает проблеск надежды 22,8 млн человек — более, чем половине афганцев, которые живут в условиях острой нехватки продовольствия. Из-за кризиса в стране порядка 3,2 млн детей и 700 тыс. беременных и кормящих женщин подвергаются риску недоедания. Итоговый документ международной встречи содержит выражение солидарности гражданам Афганистана.

Внеочередное заседание было созвано после публикации последних результатов исследований ООН. Эксперты выяснили, что 60% из 38 млн жителей Афганистана сталкиваются с «кризисным уровнем голода», и ситуация ухудшается с каждым днем. Верховная комиссия Организации Объединенных Наций по делам беженцев указала, что в период с января по сентябрь 2021 года в Афганистане было вновь перемещено 665 тыс. человек в дополнение к 2,9 млн, уже мигрировавших в результате конфликта граждан.

Исламабад репатриирует афганских граждан

На совещании высших гражданских и военных руководителей Пакистана было решено, что страна больше не может нести бремя расходов на предоставление убежища иммигрантам из Афганистана.

Исходя из нового постановления, теперь правительство будет репатриировать афганцев и других иностранцев, которые незаконно проживают в Пакистане.

Гражданам соседней страны, срок действия виз которых истек, будет предоставлено три месяца для возвращения домой.

Ранее премьер-министр Имран Хан обещал оказать Кабулу всестороннюю помощь на гуманитарной основе, чтобы спасти страну от хаоса. Высшие должностные лица Пакистана согласились с тем, что игнорирование проблем афганцев мировыми державами может привести к катастрофе, и выразили надежду, что ошибка изоляции этого государства не повторится.

Как скажется на Пакистане победа «Талибана» в Афганистане
Федеральное агентство новостей /

Прибытие беженцев домой только усилит гуманитарный кризис в Афганистане и усложнит работу «Талибану»1 (организация запрещена в РФ). Этот шаг несколько противоречит принятой Имраном Ханом линии дружбы и поддержки в отношении разоренного соседа.

Однако Пакистан действительно не в лучшей финансовой форме — инфляция бьет все рекорды, государственный долг за последние несколько лет вырос почти в два раза. Содержание афганцев лежит тяжелым бременем на истощенном бюджете страны и отправка их обратно — вопрос экономической необходимости.

Пакистан сосредоточился на ОЭЗ

Эксперты предполагают, что экономический рост Пакистана в значительной степени зависит от экспорта. Это связано с тем, что доступ к иностранной валюте позволит стране финансировать импорт, остановить падение курса рупии и погасить долги.

Решением этих вопросов должна стать масштабная индустриализация и диверсификация экспортной базы.

Для достижения данной цели Исламабад реализует политику по стимулированию импортозамещения «Сделано в Пакистане». Ее целями являются увеличение экспорта с добавленной стоимостью и поддержка локализации компаний. Задача программы — убедить предпринимателей производить товары и услуги в пределах государства и отказаться от нарушающего торговый баланс импорта.

Ради решения поставленной задачи властями страны была принята концепция особых экономических зон (ОЭЗ). Они предназначены для поощрения локальных и международных инвесторов к строительству промышленной инфраструктуры, передачи технологий и созданию рабочих мест. В общей сложности планируется открытие девяти ОЭЗ, и развитие некоторых из них уже началось.

При их разработке Исламабад хочет последовать примеру Пекина. Первая особая экономическая зона была создана в Китае в 1980 году. В последние годы, согласно статистике, на национальные ОЭЗ КНР приходится около 22% ВВП, 45% прямых иностранных инвестиций и около 60% экспорта. Считается, что они обеспечили занятость более 30 млн китайцев, на 30% увеличили доходы участвующих фермеров, ускорили модернизацию сельского хозяйства и урбанизацию.

Пакистан, Турция и Малайзия совместно запускают телевизионный канал

Министр информации и вещания Пакистана Фавад Чаудри объявил о создании телевизионного канала для расширения сотрудничества в области СМИ между Исламабадом, Анкарой и Куала-Лумпуром. Со стороны всех трех стран будут назначены координаторы по обмену информацией.

О запуске специального канала было впервые заявлено еще в сентябре 2019 года, когда лидеры Пакистана, Турции и Малайзии решили совместно создать англоязычный телевизионный канал, посвященный борьбе с исламофобией и устранению «неправильных представлений» о мусульманах. Премьер-министр Имран Хан объявил об этом после своей трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и тогдашним премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Имран Хан назвал решение присоединиться к войне с терроризмом «жадностью к долларам»

На выступлении по итогам проведения 17-й внеочередной сессии Совета министров иностранных дел ОИС пакистанский премьер-министр осудил присоединение его страны к войне с терроризмом в Афганистане около 20 лет назад.

«Я хорошо знаю, какие соображения стояли за этим решением. К сожалению, никто не принимал во внимание народ Пакистана. Причины были такими же, как и в 1980-х годах, когда мы участвовали в афганском джихаде (речь идет о афгано-советской войне — прим. ред.). Мы сами несем ответственность, поскольку мы позволяем использовать нас, жертвуем нашей репутацией и за деньги проводим внешнюю политику, которая противоречит общественным интересам», — сказал Имран Хан.

Премьер-министр заявил, что урегулирование ситуации в Афганистане важно не только потому, что это сосед Пакистана, а еще и из-за того, что страна столкнулась с гуманитарным кризисом.

«Мы говорим об этом с первого дня, с 15 августа [когда талибы захватили Кабул]. Нравится вам правительство «Талибана» или нет, 40 млн человек находятся на грани вымирания», — сказал он.

«Религиозные экстремистские партии» грозят бедой Пакистану

Министр информации Фавад Чаудхри заявил, что «религиозные экстремистские партии», такие как недавно разрешенная «Техрик-е Лаббаик Пакистан» и «Джамиат Улема-е Ислам-Фазл» в конечном счете наносят огромный вред политическому ландшафту страны.

Министр выступал перед СМИ на следующий день после того, как политическое объединение премьер-министра столкнулось с серьезными проблемами на первом этапе выборов локальных органов власти в Хайбер-Пахтунхве. По итогам голосования «Джамиат Улема-е Ислам-Фазл» получила наибольшее количество кресел в местном самоуправлении.

Министр считает, что причина провала на выборах вполне ясна.

«Когда три – четыре кандидата от одной и той же партии участвуют в выборах в одном и том же избирательном округе, то они неизбежно проигрывают. Именно это и произошло в большинстве районов», — сказал он.

Говоря о «Джамиат Улема-е Ислам-Фазл», он напомнил, что эта партия разрушила секторы образования и финансов в Хайбер-Пахтунхве в 2002 году.

«К сожалению, из-за наших ошибок такая организация получила одобрение народа. Это говорит о регрессе общества. Это признак того, что в стране не все в порядке. Не обнадеживает, когда к власти приходят люди, которые выступают против прав женщин и основных свобод»,подчеркнул министр.

Радикализация игроков внутренней политики Пакистана уже давно вызывает озабоченность экспертов. С тех пор как «Техрик-е Лаббаик Пакистан» блокадой национальных автотрасс добилась своей легализации и амнистии для наиболее агрессивных участников, стало очевидно, что правительство Имрана Хана мало что может противопоставить подобным структурам. Оно вынуждено идти на компромиссы и уступки, тем самым играя им на руку.

Разрешение участвовать в выборах может привести к тому, что демократическим путем к власти в стране придет радикальная исламская группировка. Поскольку Пакистан является ядерной державой, последствия будут катастрофическими для всего мира.

Почему пакистанские военные заключают перемирие с террористами
Федеральное агентство новостей /

https://riafan.ru/1564871-pochemu-pakistanskie-voennye-zaklyuchayut-peremirie-s-terroristami

Грузовой поезд Стамбул — Тегеран — Исламабад возобновил работу после 10-летнего перерыва

На прошлой неделе после 10-летнего перерыва было возобновлено грузовое железнодорожное сообщение между Турцией, Ираном и Пакистаном. Это событие стало серьезным стимулом для торговли внутри региона.

Грузовой состав Стамбул — Тегеран — Исламабад был впервые запущен в 2009 году, но приостановлен в 2011 году из-за ряда проблем в Пакистане. Поезд преодолевает расстояние между тремя странами примерно за 14 дней, что намного быстрее и дешевле, чем альтернативный морской путь.

Состав пройдет 1990 км внутри Пакистана, прежде чем пересечет границу Тафтан и продолжит движение в Иране. Около 1850 км пути пролегают по территории Турции, через Анкару; затем поезд достигнет своей конечной остановки в Стамбуле.

Турция, Пакистан и Иран являются основателями Организации экономического сотрудничества (ОЭС), блока местного взаимодействия из десяти членов. Он был создан в 1964 году и сначала назывался «Региональное сотрудничество в целях развития», однако в 1985-м организацию переименован в ОЭС.

Решение о возобновлении движения грузовых поездов было принято на совещании министров государств-членов объединения в 2020 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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