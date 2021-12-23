Пакистан репатриирует незаконно находящихся в стране афганцев

Пакистан заявляет, что больше не может нести бремя афганских беженцев и хочет отправить их домой; на выборах в Хайбер-Пахтунхве правящая партия Имрана Хана показала не обнадеживающие результаты; власти надеются улучшить обстановку в стране с помощью создания особых экономических зон; совместный турецко-пакистано-малайзийский телеканал будет бороться с исламофобией и формировать «правильное представление» о мусульманах в мире; в Исламабаде прошла конференция стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) — об этих и других событиях расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

ОИС провела саммит в Пакистане

Около 70 делегатов из государств-членов, международных агентств по оказанию помощи и специальных представителей приняли участие В 17-й внеочередной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества. Она состоялась по инициативе Саудовской Аравии и была проведена Пакистаном.

Мероприятие стало крупнейшей международной конференцией по Афганистану с тех пор, как в августе пало поддерживаемое США правительство Ашрафа Гани.

Делегаты одобрили решение сотрудничать с Организацией Объединенных Наций в разблокировке 100 млн долларов замороженных афганских активов, чтобы справиться с нарастающим в стране гуманитарным кризисом. Участники совещания единогласно договорились о создании «Гуманитарного целевого фонда», запуске Программы продовольственной безопасности и взаимодействии со Всемирной организацией здравоохранения для поставки афганцам вакцин и предметов медицинского назначения.

Новая резолюция ОИС дает проблеск надежды 22,8 млн человек — более, чем половине афганцев, которые живут в условиях острой нехватки продовольствия. Из-за кризиса в стране порядка 3,2 млн детей и 700 тыс. беременных и кормящих женщин подвергаются риску недоедания. Итоговый документ международной встречи содержит выражение солидарности гражданам Афганистана.

People of Pakistan thank the delegates from the OIC countries, partner states and all the international institutions in making 17th Extraordinary Session of the Organization of Islamic Cooperation Council of Foreign Ministers on Afghanistan a success.#OICInPakistan pic.twitter.com/rAmSaPMGrC — Ayesha Khan (@DahriAyesha) December 20, 2021

Внеочередное заседание было созвано после публикации последних результатов исследований ООН. Эксперты выяснили, что 60% из 38 млн жителей Афганистана сталкиваются с «кризисным уровнем голода», и ситуация ухудшается с каждым днем. Верховная комиссия Организации Объединенных Наций по делам беженцев указала, что в период с января по сентябрь 2021 года в Афганистане было вновь перемещено 665 тыс. человек в дополнение к 2,9 млн, уже мигрировавших в результате конфликта граждан.

Исламабад репатриирует афганских граждан

На совещании высших гражданских и военных руководителей Пакистана было решено, что страна больше не может нести бремя расходов на предоставление убежища иммигрантам из Афганистана.

Исходя из нового постановления, теперь правительство будет репатриировать афганцев и других иностранцев, которые незаконно проживают в Пакистане.

Гражданам соседней страны, срок действия виз которых истек, будет предоставлено три месяца для возвращения домой.

Ранее премьер-министр Имран Хан обещал оказать Кабулу всестороннюю помощь на гуманитарной основе, чтобы спасти страну от хаоса. Высшие должностные лица Пакистана согласились с тем, что игнорирование проблем афганцев мировыми державами может привести к катастрофе, и выразили надежду, что ошибка изоляции этого государства не повторится.

Федеральное агентство новостей /

Прибытие беженцев домой только усилит гуманитарный кризис в Афганистане и усложнит работу «Талибану»1 (организация запрещена в РФ). Этот шаг несколько противоречит принятой Имраном Ханом линии дружбы и поддержки в отношении разоренного соседа.

Однако Пакистан действительно не в лучшей финансовой форме — инфляция бьет все рекорды, государственный долг за последние несколько лет вырос почти в два раза. Содержание афганцев лежит тяжелым бременем на истощенном бюджете страны и отправка их обратно — вопрос экономической необходимости.

Пакистан сосредоточился на ОЭЗ

Эксперты предполагают, что экономический рост Пакистана в значительной степени зависит от экспорта. Это связано с тем, что доступ к иностранной валюте позволит стране финансировать импорт, остановить падение курса рупии и погасить долги.

Решением этих вопросов должна стать масштабная индустриализация и диверсификация экспортной базы.

Для достижения данной цели Исламабад реализует политику по стимулированию импортозамещения «Сделано в Пакистане». Ее целями являются увеличение экспорта с добавленной стоимостью и поддержка локализации компаний. Задача программы — убедить предпринимателей производить товары и услуги в пределах государства и отказаться от нарушающего торговый баланс импорта.

Ради решения поставленной задачи властями страны была принята концепция особых экономических зон (ОЭЗ). Они предназначены для поощрения локальных и международных инвесторов к строительству промышленной инфраструктуры, передачи технологий и созданию рабочих мест. В общей сложности планируется открытие девяти ОЭЗ, и развитие некоторых из них уже началось.

При их разработке Исламабад хочет последовать примеру Пекина. Первая особая экономическая зона была создана в Китае в 1980 году. В последние годы, согласно статистике, на национальные ОЭЗ КНР приходится около 22% ВВП, 45% прямых иностранных инвестиций и около 60% экспорта. Считается, что они обеспечили занятость более 30 млн китайцев, на 30% увеличили доходы участвующих фермеров, ускорили модернизацию сельского хозяйства и урбанизацию.

Focus on SEZs a good omen for Pakistan's growing economy: Experts. #pakistan https://t.co/cWKrGhck9b — Pakistan News (@pakistaninews) December 19, 2021

Пакистан, Турция и Малайзия совместно запускают телевизионный канал

Министр информации и вещания Пакистана Фавад Чаудри объявил о создании телевизионного канала для расширения сотрудничества в области СМИ между Исламабадом, Анкарой и Куала-Лумпуром. Со стороны всех трех стран будут назначены координаторы по обмену информацией.

О запуске специального канала было впервые заявлено еще в сентябре 2019 года, когда лидеры Пакистана, Турции и Малайзии решили совместно создать англоязычный телевизионный канал, посвященный борьбе с исламофобией и устранению «неправильных представлений» о мусульманах. Премьер-министр Имран Хан объявил об этом после своей трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и тогдашним премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Имран Хан назвал решение присоединиться к войне с терроризмом «жадностью к долларам»

На выступлении по итогам проведения 17-й внеочередной сессии Совета министров иностранных дел ОИС пакистанский премьер-министр осудил присоединение его страны к войне с терроризмом в Афганистане около 20 лет назад.

«Я хорошо знаю, какие соображения стояли за этим решением. К сожалению, никто не принимал во внимание народ Пакистана. Причины были такими же, как и в 1980-х годах, когда мы участвовали в афганском джихаде (речь идет о афгано-советской войне — прим. ред.). Мы сами несем ответственность, поскольку мы позволяем использовать нас, жертвуем нашей репутацией и за деньги проводим внешнюю политику, которая противоречит общественным интересам», — сказал Имран Хан.

Премьер-министр заявил, что урегулирование ситуации в Афганистане важно не только потому, что это сосед Пакистана, а еще и из-за того, что страна столкнулась с гуманитарным кризисом.

«Мы говорим об этом с первого дня, с 15 августа [когда талибы захватили Кабул]. Нравится вам правительство «Талибана» или нет, 40 млн человек находятся на грани вымирания», — сказал он.

Imran Khan links the decision to join the war on terror with greed for ‘dollars’ https://t.co/PI8U8ixCaI — MrDonkey (@mrdonkeyNPO) December 21, 2021

«Религиозные экстремистские партии» грозят бедой Пакистану

Министр информации Фавад Чаудхри заявил, что «религиозные экстремистские партии», такие как недавно разрешенная «Техрик-е Лаббаик Пакистан» и «Джамиат Улема-е Ислам-Фазл» в конечном счете наносят огромный вред политическому ландшафту страны.

Министр выступал перед СМИ на следующий день после того, как политическое объединение премьер-министра столкнулось с серьезными проблемами на первом этапе выборов локальных органов власти в Хайбер-Пахтунхве. По итогам голосования «Джамиат Улема-е Ислам-Фазл» получила наибольшее количество кресел в местном самоуправлении.

Fawad says ‘religious extremist’ parties like TLP, JUI-F will harm Pakistan https://t.co/mJZjXa89jF — Al Qamar Online (@alqamaronline) December 21, 2021

Министр считает, что причина провала на выборах вполне ясна.

«Когда три – четыре кандидата от одной и той же партии участвуют в выборах в одном и том же избирательном округе, то они неизбежно проигрывают. Именно это и произошло в большинстве районов», — сказал он.

Говоря о «Джамиат Улема-е Ислам-Фазл», он напомнил, что эта партия разрушила секторы образования и финансов в Хайбер-Пахтунхве в 2002 году.

«К сожалению, из-за наших ошибок такая организация получила одобрение народа. Это говорит о регрессе общества. Это признак того, что в стране не все в порядке. Не обнадеживает, когда к власти приходят люди, которые выступают против прав женщин и основных свобод», — подчеркнул министр.

Радикализация игроков внутренней политики Пакистана уже давно вызывает озабоченность экспертов. С тех пор как «Техрик-е Лаббаик Пакистан» блокадой национальных автотрасс добилась своей легализации и амнистии для наиболее агрессивных участников, стало очевидно, что правительство Имрана Хана мало что может противопоставить подобным структурам. Оно вынуждено идти на компромиссы и уступки, тем самым играя им на руку.

Разрешение участвовать в выборах может привести к тому, что демократическим путем к власти в стране придет радикальная исламская группировка. Поскольку Пакистан является ядерной державой, последствия будут катастрофическими для всего мира.

Федеральное агентство новостей /

https://riafan.ru/1564871-pochemu-pakistanskie-voennye-zaklyuchayut-peremirie-s-terroristami

Грузовой поезд Стамбул — Тегеран — Исламабад возобновил работу после 10-летнего перерыва

На прошлой неделе после 10-летнего перерыва было возобновлено грузовое железнодорожное сообщение между Турцией, Ираном и Пакистаном. Это событие стало серьезным стимулом для торговли внутри региона.

Грузовой состав Стамбул — Тегеран — Исламабад был впервые запущен в 2009 году, но приостановлен в 2011 году из-за ряда проблем в Пакистане. Поезд преодолевает расстояние между тремя странами примерно за 14 дней, что намного быстрее и дешевле, чем альтернативный морской путь.

Состав пройдет 1990 км внутри Пакистана, прежде чем пересечет границу Тафтан и продолжит движение в Иране. Около 1850 км пути пролегают по территории Турции, через Анкару; затем поезд достигнет своей конечной остановки в Стамбуле.

Турция, Пакистан и Иран являются основателями Организации экономического сотрудничества (ОЭС), блока местного взаимодействия из десяти членов. Он был создан в 1964 году и сначала назывался «Региональное сотрудничество в целях развития», однако в 1985-м организацию переименован в ОЭС.

Решение о возобновлении движения грузовых поездов было принято на совещании министров государств-членов объединения в 2020 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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