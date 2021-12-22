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Монахини создали добровольную пожарную команду на Украине

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 20:03
Общество
Монахини создали добровольную пожарную команду на Украине
pixabay.com  /  PD

Киев, 22 декабря. Украинские монахини и послушницы Свято-Троицкого Мотронинского монастыря организовали добровольную пожарную команду.

В сообщении пресс-службы Госслужбы по ЧС Украины в Facebook говорится, что подразделение сформировано в селе Мельники Черкасской области. Команда будет тушить пожары внутри монастыря и в ближайших населенных пунктах. Это вынужденная мера из-за удаленности села и поселков — до ближайшей пожарной станции 20 километров.

«Во вновь созданной пожарной команде на вызовы будут выезжать пятеро добровольцев — игуменья Илария, две послушницы монастыря Лариса и Кристина и два водителя пожарного автомобиля», — указано в сообщении ведомства.

На фоне стремительно нарастающего энергетического кризиса власти Украины проводят совещания, по итогам которых уверяют граждан, что «все под контролем». В Киеве состоялось заседание координационного энергетического штаба по ситуации в энергосфере и по отопительному сезону. В нем приняли участие первые лица страны.

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