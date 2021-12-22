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Эвелина Хромченко назвала фиолетовый главным цветом предстоящего лета

Общество
Эвелина Хромченко назвала фиолетовый главным цветом предстоящего лета
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 22 декабря. Эксперт программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко назвала оттенки, которые будут популярны в одежде сезона весна-лето 2022 года. По ее словам, женщины должны обратить внимание на фиолетовый цвет.

Героиня нового выпуска шоу появилась на подиуме в синем брючном костюме и неоновой блузке с круглым вырезом. Ее образ дополняла элегантная сумочка фиолетового цвета с золотистой цепочкой. Хромченко посоветовала женщинам присмотреться к этому наряду.

«Хорошая новость! Следующим летом фиолетовый будет опять усилен благодаря подиуму и дизайнерам, которые уже показали летние коллекции!» — прокомментировала эксперт.

Эвелина Хромченко назвала фиолетовый главным цветом предстоящего лета
prt scr Первый канал /

По мнению Хромченко, брючные костюмы стройнят женщину. А если она подберет к своему наряду правильные аксессуары, то всегда будет идти в ногу с модой.

Ранее эксперт «Модного приговора» рассказала, как визуально вытянуть фигуру. Она порекомендовала крупным дамам носить укороченные бомберы с вертикальной строчкой. Куртку также можно украсить цветными аппликациями, чтобы отвлечь внимание на детали.

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одежда модный приговор хромченко
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