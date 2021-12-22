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Читатели «Дневника» раскритиковали НАТО за намерение ввести дополнительные силы в Болгарию

Армия
Читатели «Дневника» раскритиковали НАТО за намерение ввести дополнительные силы в Болгарию
flickr.com  /  U.S. Department of Defense

София, 22 декабря. Читатели изданий «Дневник» и «Факты» увидели угрозу в намерении Североатлантического альянса разместить дополнительный воинский контингент на территории Болгарии.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что глава Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил руководителям оборонных ведомств стран-партнеров ввести в Болгарию дополнительные силы ввиду ситуации на Украине. Читателей «Дневника» возмутило это предложение. Они посоветовали НАТО отправляться на Аляску и воевать там.

«Если они хотят воевать с Россией, пусть воюют на Аляске. НАТО должна предоставлять нам хорошую военную подготовку и экипировку по выгодной цене, не входя в нашу страну, но США используют нас как платформу для военных целей. Плохая сделка», — констатировал один из читателей «Дневника».

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что американские военные плохо учили географию, раз их беспокоит перемещение российских войск в пределах территории своей же страны.

«Это Россия-то стянула войска к Украине? Может, американцы хотят, чтобы они отошли на Чукотку? Пусть делают уроки и хорошенько перечитают, что написал Путин», — отметил пользователь.

По мнению читателей «Дневника», Соединенным Штатам следует остановиться и перестать пытаться вести войну через буфер из европейских стран.

Ранее сообщалось, что командование НАТО решило увеличить боевую готовность подразделений быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) из-за действий России внутри своих границ.

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россия нато болгария дневник
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