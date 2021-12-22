Моргенштерн удалил с YouTube клип, из-за которого его оштрафовали на 100 тысяч рублей

Москва, 22 декабря. Скандально известный рэпер Алишер Моргенштерн удалил со своего YouTube-канала клип «Розовое вино — 2». Музыкант не назвал причину закрытия доступа к музыкальному видео.

Именно из-за клипа «Розовое вино — 2» Моргенштерн получил штраф на 100 тысяч рублей. Суд обязал рэпера выплатить эту сумму за пропаганду наркотиков и порнографии среди несовершеннолетних. Неизвестно, связано ли удаление видео с YouTube с этим штрафом.

В записи трека принимал участие другой рэпер — Yung Trappa. Примечательно, что сейчас он находится в СИЗО по обвинению в изнасиловании 18-летней девушки и насильственных действиях в отношении ее подруги.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн «торугет наркотиками в соцсетях». После этих слов главы СК рэпер покинул Россию.