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Герасимов и Милли провели телефонные переговоры по вопросам международной безопасности

Армия
Герасимов и Милли провели телефонные переговоры по вопросам международной безопасности
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 22 декабря. Вопросы международной безопасности стали темой телефонного разговора начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, во время беседы «военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности». Похожее заявление сделала американская сторона, указав, что Герасимов и Милли говорили о региональной безопасности.

«(Они. — Прим. ред.) обсудили связанные с региональной безопасностью вопросы, вызывающие обеспокоенность. Телефонный разговор стал продолжением общения двух руководителей с целью обеспечения снижения рисков и операционного предотвращения конфликтов», — отмечается в сообщении.

При этом обе стороны, как и в предыдущий раз, решили не озвучивать конкретные детали переговоров. Стоит отметить, что прошлый разговор состоялся 23 ноября. Что же касается нынешнего состояния отношений между Россией и США, то глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал первый раунд переговоров по гарантиям безопасности в начале 2022 года, передает «Царьград».

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