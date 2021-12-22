Шойгу: бойцы ВС РФ с начала года обнаружили останки 783 погибших во время ВОВ

Москва, 22 декабря. Военнослужащие российской армии продолжают работу по поиску останков участников Великой Отечественной войны, павших в боях с фашистскими захватчиками, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В течение 2021 года бойцы ВС РФ провели 30 поисковых операций в нескольких регионах страны, отметил глава военного ведомства Сергей Шойгу во время пленарного заседания Общественного совета при Министерстве обороны России.

«В рамках работы по увековечению памяти погибших защитников Отечества состоялось 30 поисковых экспедиций, обнаружены останки 783 воинов», — подчеркнул Шойгу.

Ранее глава Минобороны сообщил о значительном росте количества военнослужащих-контрактников в частях и подразделениях ВС РФ.