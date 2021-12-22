Продюсер Сельянов надеется, что «Последний богатырь» побьет рекорд «Человека-паука» по кассовым сборам

Москва, 22 декабря. Глава правления Ассоциации продюсеров кино, руководитель компании СТВ Сергей Сельянов рассчитывает, что новый «Последний богатырь» побьет рекорд сборов «Человека-паука» режиссера Джона Уоттса.

По мнению Сельянова, на зимних праздниках россияне обычно проявляют интерес к отечественным фильмам. Кинотеатры получили новогодний подарок от американских кинематографистов, которые выпустили «Человека-паука: нет пути домой», но у этой ленты есть реальный конкурент, считает продюсер.

«Мы почти уверены, что «Последний богатырь» эти рекорды превзойдет. Желаем нашему фильму именно этого», — заявил Сельянов на пресс-конференции ТАСС.

Новый фильм о приключениях Питера Паркера вышел в российский прокат 15 декабря. Лента уже собрала более одного миллиарда рублей и интерес зрителей к ней не угасает. Релиз фильма Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: посланник Тьмы» намечен на 23 декабря. Предыдущая часть принесла создателям более двух миллиардов рублей.

Ранее Лана Вачовски высказалась о продолжении съемок «Матрицы». По ее словам, четвертый фильм станет последним в культовой франшизе. Режиссер больше не хочет возвращаться к истории о Нео.