Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 21:06
21:04
Экономика
Годовая инфляция в России ускорилась до 8,22% за последнюю неделю
21:03
Экономика
Куриное мясо продолжило дешеветь за неделю с 14 по 20 декабря
21:02
Весь мир
Президент ЦАР Туадера не нашел времени для встречи с французским коллегой Макроном
21:02
Общество
Госпитализированная с высоким давлением Тарасова вернулась домой
21:00
Общество
Жители Петербурга продолжают писать сотни жалоб в группу комитета по благоустройству города
20:58
Экономика
Средняя цена бензина на российских АЗС превысила 50 рублей за литр
20:57
Общество
Травматолог Туфанян предупредил об опасности запуска петард в алкогольном опьянении
20:57
Армия
Сатановский назвал обреченным на провал маневр США с химоружием в Донбассе
20:57
Весь мир
Оман договорился с тремя иностранными компаниями о добыче газа на месторождении Saih Rawl
20:56
Экономика
Украине придется пойти на жертвы ради спасения отопительного сезона
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Продюсер Сельянов надеется, что «Последний богатырь» побьет рекорд «Человека-паука» по кассовым сборам

Общество
Продюсер Сельянов надеется, что «Последний богатырь» побьет рекорд «Человека-паука» по кассовым сборам
Кадр из фильма «Последний богатырь 2: Корень зла»

Москва, 22 декабря. Глава правления Ассоциации продюсеров кино, руководитель компании СТВ Сергей Сельянов рассчитывает, что новый «Последний богатырь» побьет рекорд сборов «Человека-паука» режиссера Джона Уоттса.

По мнению Сельянова, на зимних праздниках россияне обычно проявляют интерес к отечественным фильмам. Кинотеатры получили новогодний подарок от американских кинематографистов, которые выпустили «Человека-паука: нет пути домой», но у этой ленты есть реальный конкурент, считает продюсер.

«Мы почти уверены, что «Последний богатырь» эти рекорды превзойдет. Желаем нашему фильму именно этого», — заявил Сельянов на пресс-конференции ТАСС.

Новый фильм о приключениях Питера Паркера вышел в российский прокат 15 декабря. Лента уже собрала более одного миллиарда рублей и интерес зрителей к ней не угасает. Релиз фильма Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: посланник Тьмы» намечен на 23 декабря. Предыдущая часть принесла создателям более двух миллиардов рублей.

Ранее Лана Вачовски высказалась о продолжении съемок «Матрицы». По ее словам, четвертый фильм станет последним в культовой франшизе. Режиссер больше не хочет возвращаться к истории о Нео.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Продюсер Сельянов надеется, что «Последний богатырь» побьет рекорд «Человека-паука» по кассовым сборам
фильм последний богатырь сельянов
Комментировать