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Влад Кадони познакомил возлюбленную с друзьями по «Дому-2»

Шоу-бизнес
Влад Кадони познакомил возлюбленную с друзьями по «Дому-2»
instagram.com  /  @domkadoni

Москва, 22 декабря. Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони представил свою девушку Марию коллегам и друзьям по телестройке. Это произошло на дне рождения экс-участницы проекта и блогера Натальи Варвиной.

Бывшая участница «Дома-2» устроила торжество с кулинарным мастер-классом на минувших выходных. Кадони поделился эмоциями от праздника на своей странице в Instagram.

«Некоторые моменты своей жизни хочется повторять и повторять! Так было и с этим днем рождения Натальи Варвиной. Пересматриваю все утро фотографии и улыбаюсь», — признался телеведущий.

Шоумен опубликовал несколько снимков с мероприятия, на которых он позирует с виновницей торжества и со своей возлюбленной. Похоже, на празднике Кадони познакомил избранницу с приятелями по телестройке. На одном из кадров можно увидеть ведущего рядом с Ксенией Бородиной.

Кадони еще раз поздравил Варвину с днем рождения и поблагодарил за праздник, который она устроила для друзей. По словам шоумена, в торжестве была очень заметна натура блогера, ведь день рождения был у нее, а мероприятие она организовала в первую очередь для гостей.

«И такая она во всем. Мы с Машей нажелали уже все лично, поэтому здесь просто передаем приветы и целовашки!» — подчеркнул ведущий «Дома-2».

Ксения Бородина, похоже, тоже была на дне рождения Варвиной не одна. Телеведущую заметили на празднике в компании нового ухажера.

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Все новости / Шоу-бизнес / Влад Кадони познакомил возлюбленную с друзьями по «Дому-2»
дом-2 кадони варвина
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