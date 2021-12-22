Дмитрий Песков назвал «новой ковбойской реальностью» блокировку российских СМИ за границей

Москва, 22 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с блокировкой российских средств массовой информации за границей.

Представитель Кремля назвал это «новой ковбойской реальностью». Речь идет о давлении на телеканал RT, который выходит в Германии на немецком языке. Власти ФРГ предприняли юридически неправомерные действия для прекращения трансляции.

Ранее ситуацию с российским телеканалом в Германии прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что немецкие власти оказывают давление не только на журналистов, но и на бизнес, так как спутник, с которого планировал вещать RT DE, является частным.

Круглосуточный телеканал RT, вещающий на немецком языке, был снят с эфира в Европе, сообщает пресс-служба вещателя. Европейская спутниковая служба Eutelsat 9B удалила трансляцию нового немецкоязычного канала RT DE со своей платформы.