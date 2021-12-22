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Секретарь СНБО Данилов: Украина отслеживает перемещения российских войск по территории РФ

Армия
Секретарь СНБО Данилов: Украина отслеживает перемещения российских войск по территории РФ
Федеральное агентство новостей

Киев, 22 декабря. Украинские власти располагают актуальной информацией о якобы «маневрах» российских войск близ границ страны и на удалении от них за сотни километров. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Украинские спецслужбы знают точное количество российских военных, которые находятся у рубежей страны и на расстоянии до 400 километров от границ Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга для СМИ.

«Мы понимаем, что там происходит, и в случае обострения ситуации — это не может произойти моментально с сегодня на сегодня, к этому надо готовиться, — мы все это отслеживаем», — указал Данилов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно напоминал о строго оборонительном характере российской военной доктрины и суверенном праве России проводить маневры своих войск на собственной территории.

Ранее сообщалось, почему появление баз НАТО на Украине недопустимо с точки зрения интересов безопасности России. О готовности украинского руководства сделать собственную страну полигоном для опасных экспериментов США писал «Царьград».

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