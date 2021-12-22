Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 21:06
21:04
Экономика
Годовая инфляция в России ускорилась до 8,22% за последнюю неделю
21:03
Экономика
Куриное мясо продолжило дешеветь за неделю с 14 по 20 декабря
21:02
Весь мир
Президент ЦАР Туадера не нашел времени для встречи с французским коллегой Макроном
21:02
Общество
Госпитализированная с высоким давлением Тарасова вернулась домой
21:00
Общество
Жители Петербурга продолжают писать сотни жалоб в группу комитета по благоустройству города
20:58
Экономика
Средняя цена бензина на российских АЗС превысила 50 рублей за литр
20:57
Общество
Травматолог Туфанян предупредил об опасности запуска петард в алкогольном опьянении
20:57
Армия
Сатановский назвал обреченным на провал маневр США с химоружием в Донбассе
20:57
Весь мир
Оман договорился с тремя иностранными компаниями о добыче газа на месторождении Saih Rawl
20:56
Экономика
Украине придется пойти на жертвы ради спасения отопительного сезона
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Главный тренер сборной России Жамнов оценил решение НХЛ не отпускать игроков на ОИ

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 19:34
Спорт
Главный тренер сборной России Жамнов оценил решение НХЛ не отпускать игроков на ОИ
Prt Scr youtube.com  /  Sport24: Культура бития

Москва, 22 декабря. Наставник мужской сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился мнением об отказе НХЛ отпускать игроков на зимнюю Олимпиаду 2022 года.

Алексей Жамнов считает, что хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр в Пекине будет менее интересен зрителям из-за отсутствия игроков клубов НХЛ. Об этом тренер сборной России рассказал в интервью ТАСС.

«Мы все-таки надеялись, что игроки НХЛ поедут. Все-таки со спортивной точки зрения турнир был бы интересней, но олимпийская медаль есть олимпийская медаль, поэтому готовимся. Мы разберемся с тренерским штабом, с тренером по физподготовке и составим план подготовки. Изменений в тренерском штабе не будет», — отметил Жамнов.

Ранее пресс-служба НХЛ в специальном заявлении сообщила, что игрокам запретили участвовать в Олимпийских играх. Хоккейный турнир в рамках ОИ в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Главный тренер сборной России Жамнов оценил решение НХЛ не отпускать игроков на ОИ
хоккей нхл отказ ои-2022 жамнов
Комментировать