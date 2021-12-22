Главный тренер сборной России Жамнов оценил решение НХЛ не отпускать игроков на ОИ

Москва, 22 декабря. Наставник мужской сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился мнением об отказе НХЛ отпускать игроков на зимнюю Олимпиаду 2022 года.

Алексей Жамнов считает, что хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр в Пекине будет менее интересен зрителям из-за отсутствия игроков клубов НХЛ. Об этом тренер сборной России рассказал в интервью ТАСС.

«Мы все-таки надеялись, что игроки НХЛ поедут. Все-таки со спортивной точки зрения турнир был бы интересней, но олимпийская медаль есть олимпийская медаль, поэтому готовимся. Мы разберемся с тренерским штабом, с тренером по физподготовке и составим план подготовки. Изменений в тренерском штабе не будет», — отметил Жамнов.

Ранее пресс-служба НХЛ в специальном заявлении сообщила, что игрокам запретили участвовать в Олимпийских играх. Хоккейный турнир в рамках ОИ в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года.