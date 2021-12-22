«Лига справедливости Зака Снайдера» возглавила топ-10 «КиноПоиска»

Москва, 22 декабря. Супергеройский блокбастер «Лига справедливости Зака Снайдера» стал самым популярным фильмом 2021 года на сервисе «КиноПоиск», сообщает пресс-служба площадки.

Подписчики провели более миллиарда часов за просмотром фильмов и сериалов. В десятку лучших вошли кинопроекты, которые посмотрели большее количество пользователей за первый месяц с момента релиза. После фильма Снайдера идет «Гнев человеческий» режиссера Гая Ричи, на третьем месте работа Олега Трофима «Майор Гром: Чумной доктор».

На четвертом месте — сказка Олега Погодина «Конек-Горбунок», в пятерку попал полнометражный «Мажор» Максима Полинского и Николая Булыгина. Зрители также проявили интерес к российскому мистическому сериалу «Пищеблок». В топ-лист вошел американский анимационный сериал «Рик и Морти». Замыкают десятку сериал «Топи» Владимира Мирзоева, драма Алексея Нужного «Огонь», мультфильм «Райя и последний дракон»

Ранее голливудский актер Киану Ривз встретился с главой студии Marvel Кевином Файги, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Исполнитель роли Нео в «Матрице» назвал Файги «классным мужиком», но им пока не удалось договориться.