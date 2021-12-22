Шойгу: ВС РФ являются гарантом мирного урегулирования в Сирии и Карабахе

Москва, 22 декабря. Дислоцированные в Сирии и Нагорном Карабахе российские войска надежно обеспечивают сохранение мира и поддерживают региональную безопасность, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Подразделения ВС РФ в Карабахе разместили более года назад. За это время в зоне армяно-азербайджанского конфликта не произошло ни единого серьезного вооруженного инцидента, отметил Шойгу в ходе заседания Общественного совета при российском военном ведомстве.

«Также российская группировка войск по-прежнему выступает гарантом сохранения мира в Сирии», — подчеркнул Шойгу.

Ранее глава Минобороны РФ отметил серьезное ухудшение военно-политической обстановки в мире из-за провокационных действий НАТО в течение 2021 года.