Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 19:38
19:38
Армия
Секретарь СНБО Данилов: Украина отслеживает перемещения российских войск по территории РФ
19:38
Общество
Жителей Владимирской области ждет проект «Другое дело»
19:35
Происшествия
ФАН публикует фото с места взрыва газа в Каспийске, где пострадали двое взрослых и ребенок
19:34
Спорт
Главный тренер сборной России Жамнов оценил решение НХЛ не отпускать игроков на ОИ
19:32
Общество
«Лига справедливости Зака Снайдера» возглавила топ-10 «КиноПоиска»
19:32
Армия
Шойгу: ВС РФ являются гарантом мирного урегулирования в Сирии и Карабахе
19:30
Общество
Тут кошмар: актриса Светлана Крючкова оценила уборку снега в центре Петербурга
19:30
Общество
Лана Вачовски высказалась о возможности продолжения «Матрицы»
19:27
Экономика
Оборонный концерн «Алмаз-Антей» продемонстрировал изображения электромобиля E-NEVA
19:26
Общество
Студия Marvel представила трейлер фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Оборонный концерн «Алмаз-Антей» продемонстрировал изображения электромобиля E-NEVA

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 19:27
Экономика
Оборонный концерн «Алмаз-Антей» продемонстрировал изображения электромобиля E-NEVA
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 22 декабря. Предприятие «Алмаз-Антей», которое больше известно по зенитно-ракетным комплексам, презентовало фотографии электрифицированной машины, которая находится сейчас в разработке. Об этом пишет РБК.

Создатель зенитно-ракетных комплексов типа С-400 и С-500 продолжает работу над электрокаром с рабочим названием E-NEVA. Представители концерна показали первые фото.

Модель представляет собой электрокроссовер. Внедорожник в длину достигает 4,5 метра. Он строится на платформе, которая позволит в будущем создать машины и другого класса, отмечают в организации «Алмаз-Антей».

Электромоторы способны разогнать отечественное транспортное средство до 197 км/ч, причем разгон до 60 километров в час осуществляется всего за 2,7 секунды. Разработчики обещают, что полный заряд батареи позволит водителям проехать на кроссовере 463 километра. Авто также может похвастаться современной мультимедиа, цифровой приборной панелью, дисплеем-проекцией, а также багажником в 610 литров. Предполагается, что E-NEVA обзаведется, помимо электрического двигателя, версиями на водородном топливе и газе.

Грандиозные планы по развитию российского автомобилестроения в электромобильном направлении вынашивают также в калининградском предприятии «Автотор», которое собирается запустить соответствующий конвейер уже в 2023 году совместно с «дочкой» Росатома.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Оборонный концерн «Алмаз-Антей» продемонстрировал изображения электромобиля E-NEVA
с-400 алмаз-антей авто электрокар зенитно-ракетные комплексы E-NEVA
Комментировать