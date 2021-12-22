Оборонный концерн «Алмаз-Антей» продемонстрировал изображения электромобиля E-NEVA

Санкт-Петербург, 22 декабря. Предприятие «Алмаз-Антей», которое больше известно по зенитно-ракетным комплексам, презентовало фотографии электрифицированной машины, которая находится сейчас в разработке. Об этом пишет РБК.

Создатель зенитно-ракетных комплексов типа С-400 и С-500 продолжает работу над электрокаром с рабочим названием E-NEVA. Представители концерна показали первые фото.

Модель представляет собой электрокроссовер. Внедорожник в длину достигает 4,5 метра. Он строится на платформе, которая позволит в будущем создать машины и другого класса, отмечают в организации «Алмаз-Антей».

Электромоторы способны разогнать отечественное транспортное средство до 197 км/ч, причем разгон до 60 километров в час осуществляется всего за 2,7 секунды. Разработчики обещают, что полный заряд батареи позволит водителям проехать на кроссовере 463 километра. Авто также может похвастаться современной мультимедиа, цифровой приборной панелью, дисплеем-проекцией, а также багажником в 610 литров. Предполагается, что E-NEVA обзаведется, помимо электрического двигателя, версиями на водородном топливе и газе.

Грандиозные планы по развитию российского автомобилестроения в электромобильном направлении вынашивают также в калининградском предприятии «Автотор», которое собирается запустить соответствующий конвейер уже в 2023 году совместно с «дочкой» Росатома.