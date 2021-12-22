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Аналитики рассказали о позитивных нотах на нефтяном рынке и об укреплении рубля
Экономика
Аналитики рассказали о позитивных нотах на нефтяном рынке и об укреплении рубля
Федеральное агентство новостей  / 

Позитивные ноты наметились на нефтяном рынке, цены на нефть растут, и эксперты ФБА «Экономика сегодня» прогнозируют положительную динамику. В свою очередь, рубль не сдает позиций и идет в сторону укрепления. Подробнее — в материале ФАН.

Позитивная нота

Вчерашний день завершился для нефти на позитивной ноте. Так считают аналитики. Цены на нефть поднялись с уровня 71,50 до отметки 74,00 доллара за баррель. На сегодняшний день основным фактором, оказывающим влияние на рынок, является новый штамм коронавируса «Омикрон».

«Рынок сохраняет все же позитивный настрой, но относится к ситуации довольно настороженно. Улучшить ситуацию может повсеместная вакцинация, так как именно это сможет снизить риск тяжелых последствий заражения штаммом “Омикрон”», — считают эксперты.

Также на ситуацию влияют данные, полученные из Китая.

«Глава Национальной комиссии по развитию и реформам КНР Чжу Сяньхая заявил, что правительство страны на протяжении следующего года будет активно содействовать экономическому росту, будет увеличение государственных расходов на поддержку экономики. Учитывая, что Китай — главный импортер нефти в мире, спрос на этом фоне может не только сохраниться, но и продолжить расти», — считают эксперты.

Позитивные ноты на нефтяном рынке и в укреплении рубля
Федеральное агентство новостей /

Кроме того, довольно позитивным оказалось заявление премьер министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что до Рождества планов о введении каких-либо ограничений и локдаунов не предвидится. Премьер министр Австралии Скотт Моррисон и представители США в таком же ключе высказались на эту тему. Это, по мнению аналитиков, можно назвать положительным фактором, который снижает риск подрыва спроса на нефть.

Цены на нефть сейчас также поддерживает ситуация с газом в Европе.

«Есть опасения, что газа может не хватить, так как запасы в хранилищах Европы находятся на минимальных отметках. Цены на газ начали активно расти и вчера даже превышали отметку 2200 долларов за 1000 кубометров, что является абсолютным ценовым рекордом. На этом фоне может активно расти спрос на нефть, поскольку использование нефти становится гораздо выгоднее», — заметили эксперты.

Таким образом, на сегодняшний день нефть чувствует себя достаточно уверенно и сохраняет свой актуальный диапазон от 75 долларов за баррель.

Рубль укрепляется

Позитивные ноты на нефтяном рынке и в укреплении рубля
ФБА «Экономика сегодня» /

Вчерашний день для рубля завершился с небольшим укреплением — с отметки 74,30 до отметки 73,60 рубля за доллар. По мнению экспертов, основным фактором поддержки российской валюты на сегодняшний день является налоговый период, который идет в стране.

«Пик этого периода придется на конец недели. Российские экспортеры будут продавать валютную выручку. Также внешний фон достаточно благоприятный, подрастает российский фондовый рынок. Достаточно высокие цены на нефть и тем более на газ, естественно, положительно сказываются на рубле», — отмечают аналитики.

Кроме того, позитивным моментом для рубля можно рассматривать и переговоры России с НАТО о недопущении расширения военно-политического блока.

«Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо со стороны Запада получить юридические гарантии по данному вопросу. В начале января ожидаются конкретные переговоры России с НАТО по поводу обеспечения безопасности России и выработки совместных договоренностей дальнейшего взаимодействия. Это можно рассматривать как позитивный сигнал, что страны НАТО и Россия нацелены именно на переговорный процесс», — отметили эксперты.

Также важным событием для рубля будет завтрашняя пресс-конференция президента РФ. А пока рубль чувствует себя неплохо и остается в диапазоне 72,50–75,50 рубля за доллар.

Ранее Минприроды РФ оценило энергетический кризис в Европе и Азии и пришло к выводу, что источники возобновляемой энергии пока не способны вытеснить с рынка природный газ.

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нефть экономика рубль валюта валютные рынки
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