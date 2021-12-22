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Студия Marvel представила трейлер фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»
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Студия Marvel представила трейлер фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»

Общество
Студия Marvel представила трейлер фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»
Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

Лос-Анджелес, 22 декабря. Студия Marvel выпустила дебютный трейлер фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия». Ролик, предвосхищающий выход сиквела, появился на YouTube.

Помимо самого Стрэнджа в исполнении Бенедикта Камбербэтча, в трейлере появляется еще один персонаж киновселенной Marvel. Главный герой обращается за помощью к Алой Ведьме (или Ванде Максимофф), которую сыграла Элизабет Олсен.

«Мультивселенная — это концепция, о которой мы знаем пугающе мало», — говорится в описании трейлера.

Премьера фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» запланирована на весну 2022 года. Лента должна выйти в кинотеатрах 6 мая.

Ранее Камбербэтч объяснил, почему Marvel отправила сиквел «Доктора Стрэнджа» на досъемки. Изначально предполагалось, что зрители смогут увидеть кинокартину 25 марта следующего года.

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трейлер marvel доктор стрэндж
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