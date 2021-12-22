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«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Петербурга в Хургаду с 25 декабря

Общество
«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Петербурга в Хургаду с 25 декабря
pixabay.com  /  reesorts

Москва, 22 декабря. Россияне с 25 декабря смогут отправиться из Петербурга в Хургаду прямым рейсом авиакомпании «Аэрофлот», сообщили в пресс-службе перевозчика.

Хургада станет вторым курортным направлением в Египте, куда перевозчик открыл рейсы из Северной столицы. Самолеты в этот город будут отправляться ежедневно, добавили в компании.

«Прямые полеты в Египет – значимое событие для "Аэрофлота", который стремится предложить пассажирам быстрый, комфортный и удобный маршрут. Аэропорт Пулково становится значимым транзитным узлом для рейсов Аэрофлота и его дочерних компаний в рамках Северо-Запада», — сказано в сообщении.

«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Петербурга в Хургаду с 25 декабря
pixabay.com /

По данным агентства Brand Finance, компания «Аэрофлот» была признана сильнейшим авиационным брендом 2021 года. Кроме того, американская консалтинговая компания Bain & Company присудила российскому перевозчику четвертое место по цифровизации среди всех мировых авиакомпаний. В прошлом году услугами «Аэрофлота» воспользовались 14,6 млн человек.

Кроме того, 19 ноября «Аэрофлот» открыл регулярные перелеты из Москвы в крупнейший город Мексики — Канкун. В данный момент это один из самых протяженных рейсов в маршрутной сети компании.

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Все новости / Общество / «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Петербурга в Хургаду с 25 декабря
самолет аэрофлот хургада
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