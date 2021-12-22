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Лавров посоветовал генсеку НАТО Столтенбергу покинуть занимаемый пост
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Лавров посоветовал генсеку НАТО Столтенбергу покинуть занимаемый пост

Политика
Лавров посоветовал генсеку НАТО Столтенбергу покинуть занимаемый пост
flickr.com  /  МИД России

Москва, 22 декабря. Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу следует уйти с занимаемого поста, поскольку он не справляется со своими обязанностями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Руководитель ведомства рассказал, что в основе европейской и евроатлантической безопасности лежит целый ряд принципов. Они были согласованы и подписаны на высшем уровне в качестве политических обязательств.

«В том числе ключевой краеугольный принцип равной и неделимой безопасности, в соответствии с которым прямо записали главы государств и правительств — ни одно государство евроатлантики, ни один участник ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других», — сказал Лавров.

По словам министра, Столтенберг считает, что НАТО может игнорировать соответствующие обязательства. По этой причине генсеку Альянса следует покинуть занимаемый пост.

Ранее Сергей Лавров заявил, что США по-деловому отреагировали на предложения о гарантиях безопасности. По его словам, первый раунд обсуждений начнется в 2022 году.

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