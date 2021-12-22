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В Турции ждут беспрецедентного роста налогов и штрафов с 2022 года

Весь мир
В Турции ждут беспрецедентного роста налогов и штрафов с 2022 года
pixabay.com  / 

Анкара, 22 декабря. Налоги на связь и экологическую очистку, гербовый сбор и штрафы, взимаемые в соответствии с законом о налоговых процедурах, увеличатся в Турции на 36,2% с 1 января 2022 года. Об этом говорится в указе, опубликованном накануне в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Согласно тому же распоряжению властей, соответствующие платежи на недвижимость также были увеличены на 18,10%.

Помимо этого, в 2022 году налог на автотранспортные средства также вырастет на 25%. В прошлом году увеличение данного показателя было менее радикальным и составляло лишь 9,1%.

Парламентская комиссия по планированию и бюджету приняла предложение, предусматривающее, что гербовый сбор или подоходный налог не будут взиматься с минимальной заработной платы и с той же суммы во всех других окладах. Впрочем, он еще не обсуждался на Генеральной ассамблее парламента. Примут ли эту инициативу — не известно.

Согласно коммюнике по налоговому процессуальному законодательству Министерства казначейства и финансов, опубликованному в Resmi Gazete 27 ноября, коэффициент переоценки в стране составит 36,2%.

Исходя из этого, накануне было объявлено о повышении на 36,2% налога на транспортные средства, а также штрафов за нарушение правил дорожного движения, сборов за водительские права и паспорта, а также пошлин, взимаемых с телефонов, привезенных из-за рубежа.

Коэффициент переоценки, который применяется в третьем квартале 2021 года, был установлен на уровне 27,37%. Достижение отметки 36,2% станет самым высоким повышением данного показателя в Турции за период с 2002 года.

Коэффициент переоценки (evaluation rates) используется в качестве основы при определении ряда налоговых статей. Кроме того, он упоминается для установления степени увеличения сборов, арендной платы и других платежей в некоторых контрактах в государственном и частном секторах.

Несмотря на стремительное укрепление лиры в последние дни, в стране по-прежнему сохраняется тяжелая экономическая ситуация. Практически каждый день растут цены на товары и услуги, а на некоторые продукты даже введены квоты. В последнее время на улицах Турции все чаще можно увидеть огромные очереди за хлебом, который в небольших киосках продается по сниженным ценам. 

По официальным данным, годовая инфляция в стране составляет 21,3%, однако независимые финансисты считают, что рост цен превышает отметку 58%. Американский экономист Стив Ханке подсчитал, что турецкая инфляция и вовсе приблизилась к 138%.

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