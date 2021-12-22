Степашин указал причину ежегодного ущерба ЖКХ России в 300 млрд рублей

Москва, 22 декабря. Теплопотери, а также невозможность сохранить определенное количество электроэнергии приводят к тому, что национальная экономика теряет до 300 млрд рублей ежегодно, заявил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Жилищно-коммунальное хозяйство Российской Федерации финансово страдает из-за потерь электричества и тепла, что связывается с низким уровнем энергоэффективности большей части фонда.

«Мы продолжаем строить дома не XXI века с точки зрения энергоэффективности. На всю страну у нас 265 "умных" домов. Мы каждый год теряем 300 млрд рублей на потерях тепла и электроэнергии», — подчеркнул экс-председатель Счетной палаты в ходе встречи премьер-министра Михаила Мишустина с членами экспертного совета при кабмине.

Руководитель набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ дополнительно добавил, что у него имеются определенные предложения по этому направлению, которые он может озвучить в экспертном совете при правительстве, чтобы данная проблема начала решаться.

Российское правительство утвердило стратегию развития государства с низким уровнем выбросов углекислого газа до 2050 года. Согласно плану, в стране намереваются определить жесткие требования по классу энергоэффективности вводимых объектов, также планируется постепенно перестать использовать дома с малыми показателями по энергетической эффективности.

Сергей Степашин ранее высказался относительно того, насколько в России изношена коммунальная инфраструктура. По словам председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, «еще с советских времен» местами остались прогнившие трубы.