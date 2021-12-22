Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 19:38
19:35
Происшествия
ФАН публикует фото с места взрыва газа в Каспийске, где пострадали двое взрослых и ребенок
19:34
Спорт
Главный тренер сборной России Жамнов оценил решение НХЛ не отпускать игроков на ОИ
19:32
Общество
«Лига справедливости Зака Снайдера» возглавила топ-10 «КиноПоиска»
19:32
Армия
Шойгу: ВС РФ являются гарантом мирного урегулирования в Сирии и Карабахе
19:30
Общество
Тут кошмар: актриса Светлана Крючкова оценила уборку снега в центре Петербурга
19:30
Общество
Лана Вачовски высказалась о возможности продолжения «Матрицы»
19:27
Экономика
Оборонный концерн «Алмаз-Антей» продемонстрировал изображения электромобиля E-NEVA
19:26
Общество
Студия Marvel представила трейлер фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»
19:23
Общество
«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Петербурга в Хургаду с 25 декабря
19:22
Политика
Лавров посоветовал генсеку НАТО Столтенбергу покинуть занимаемый пост
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Степашин указал причину ежегодного ущерба ЖКХ России в 300 млрд рублей

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 19:11
Экономика
Степашин указал причину ежегодного ущерба ЖКХ России в 300 млрд рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 декабря. Теплопотери, а также невозможность сохранить определенное количество электроэнергии приводят к тому, что национальная экономика теряет до 300 млрд рублей ежегодно, заявил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Жилищно-коммунальное хозяйство Российской Федерации финансово страдает из-за потерь электричества и тепла, что связывается с низким уровнем энергоэффективности большей части фонда.

«Мы продолжаем строить дома не XXI века с точки зрения энергоэффективности. На всю страну у нас 265 "умных" домов. Мы каждый год теряем 300 млрд рублей на потерях тепла и электроэнергии», — подчеркнул экс-председатель Счетной палаты в ходе встречи премьер-министра Михаила Мишустина с членами экспертного совета при кабмине.

Руководитель набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ дополнительно добавил, что у него имеются определенные предложения по этому направлению, которые он может озвучить в экспертном совете при правительстве, чтобы данная проблема начала решаться.

Российское правительство утвердило стратегию развития государства с низким уровнем выбросов углекислого газа до 2050 года. Согласно плану, в стране намереваются определить жесткие требования по классу энергоэффективности вводимых объектов, также планируется постепенно перестать использовать дома с малыми показателями по энергетической эффективности.

Сергей Степашин ранее высказался относительно того, насколько в России изношена коммунальная инфраструктура. По словам председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, «еще с советских времен» местами остались прогнившие трубы.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Степашин указал причину ежегодного ущерба ЖКХ России в 300 млрд рублей
жкх тепло электроэнергия правительство россии ущерб дома степашин
Комментировать