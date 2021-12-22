Шойгу: число контрактников в ВС РФ вдвое превышает количество призывников

Москва, 22 декабря. Комплектация офицерскими кадрами подразделений российской армии доведена до уровня 96%. Военнослужащие по контракту других составов занимают 99,4% штатных должностей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

За последние годы удалось добиться существенного роста числа контрактников в ВС РФ, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе пленарного заседания Общественного совета при Минобороны.

«Численность (военнослужащих контрактной службы. — Прим. ред.) более чем в два раза превышает количество призывников», — отметил Шойгу.

Ранее министр обороны РФ озвучил планы индексации зарплат военнослужащих в 2022 и 2023 годах. О срыве химической провокации США в Донбассе благодаря единственному заявлению Шойгу информировал «Царьград».