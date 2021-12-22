Шойгу: действия НАТО усложнили военно-политическую обстановку в 2021 году

Москва, 22 декабря. Военно-политическая обстановка в уходящем году значительно усложнилась из-за многочисленных провокаций со стороны Североатлантического альянса, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, помимо активности НАТО у границ России, ситуация также усугублялась пандемией COVID-19.

«В уходящем году сохранялась сложная военно-политическая обстановка, росла активность НАТО у российских границ, продолжала деградировать система контроля над вооружениями, усиливалась террористическая угроза», — заявил Шойгу в ходе заседания общественного совета при Минобороны РФ.

Ранее глава оборонного ведомства сообщил, что Пентагон разместил на территории Восточной Европы военные подразделения численностью около восьми тысяч человек.

Накануне президент РФ Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу подвели итоги деятельности вооруженных сил страны за 2021 год, передает «Царьград».