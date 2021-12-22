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Роман с другом Омарова мог стать причиной развода Бородиной

Шоу-бизнес
Роман с другом Омарова мог стать причиной развода Бородиной
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 22 декабря. Телеведущая и блогер Ксения Бородина закрутила роман с близким другом своего бывшего мужа — бизнесмена Курбана Омарова. Знаменитость встречается с предпринимателем Трофимом Симищенко, отношения с которым и могли привести к разводу супругов.

Бородину уже неоднократно замечали в компании приятеля бывшего мужа. По словам источников, близких к Омарову, ведущую «Дома-2» связывают с Симищенко не просто дружеские отношения. Причем именно этот роман и мог послужить одной из причин развода знаменитых супругов, передает «СтарХит».

«Трофим уже давно хвастается своему окружению, что спит с Бородиной. Бедный Курбан — все подозревают его в неверности, а тут, вероятно, все наоборот. Но он, конечно же, не станет публично обвинять Ксюшу в чем-либо», — уточнили инсайдеры.

До Бородиной у Симищенко были отношения с косметологом Виолеттой, с которой знаменитость тоже общалась и иногда проводила время. Однако теперь бывшие подруги отписались друг от друга в Instagram и не поддерживают связь.

По словам источников, телеведущей нужно быть осторожной с новым избранником, поскольку он обладает не лучшей репутацией. Например, друг Омарова занял деньги у товарищей и переехал в другой район. Кроме того, он продавал страховые полисы «из-под полы», обналичивал деньги и вел другую сомнительную деятельность, утверждают инсайдеры.

«А ей советуем получше спрятать драгоценности — с Трофимом надо держать ухо востро, учитывая количество его долгов. Семья у него, к слову, небогатая — сестра занимается помощью бездомным животным, живет вместе с мамой», — заключили источники.

Ксения Бородина воспитывает дочь от Курбана Омарова, которой исполнилось шесть лет 22 декабря. В день рождения девочки ведущая попросила у нее прощения.

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Все новости / Шоу-бизнес / Роман с другом Омарова мог стать причиной развода Бородиной
бородина знаменитости омаров
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