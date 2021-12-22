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Путин наделил Бастрыкина полномочиями по организации просветительской работы

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 19:04
Общество
Путин наделил Бастрыкина полномочиями по организации просветительской работы
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Москва, 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин внес поправки в законопроект «О Следственном комитете РФ», которым расширил полномочия главы ведомства Александра Бастрыкина, сообщает официальный сайт Госдумы.

Данный закон направлен на регулирование полномочий главы СК. Согласно нововведениям, Бастрыкин получит полномочия по организации просветительской работы в сфере науки, культуры и спорта.

«Он будет заниматься в ведомстве вопросами по организации воспитательной, психологической и культурно-просветительской работы, работы по развитию физической культуры и спорта», — сказано в сообщении.

Совещание Совета Безопасности России, которое состоялось 22 декабря, посетил председатель Следственного комитета России Александр Иванович Быстрыкин. Участники заседания обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере миграции.

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