Вашингтон, 22 декабря. Президент России Владимир Путин мастерски обставил коллективный Запад в «большой игре», лишив Вашингтон и Брюссель целого арсенала инструментов давления на Москву. Детали триумфального маневра национального лидера восхитили авторов CNN.

Одним из секретов успеха российского лидера стал разгоревшийся в Европе энергетический кризис. Москва обеспечивает ЕС 40% газового импорта, что однозначно «обнуляет» любые попутки «задушить» РФ санкциями, сетуют американцы. Путин перехватил контроль над инициативой в Старом Свете, заключает CNN.

«Давайте посмотрим правде в глаза: Путин может меньше заботиться об угрозах со стороны Запада, находясь в завидном положении, когда он может командовать», — обозначают журналисты.

С другой стороны, остается развивающееся сотрудничество с Китаем. Москва и Пекин уже договорились об увеличении доли национальных валют в двусторонних сделках и заняты разработкой собственной системы, которая поставит крест на угрозе отключения РФ от SWIFT. С каждым днем количество способов, которыми Запад по-настоящему может переломить ход противостояния, уменьшается.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Наконец, не последнюю роль сыграл фактор других личностей на глобальной арене, уверены в CNN. Главный посредник в отношениях США и ЕС с Россией Ангела Меркель покинула пост канцлера ФРГ и отправилась на заслуженную пенсию, а американский лидер Джо Байден с каждым днем все сильнее фрустрирует собственных сторонников, делая противоречивые заявления.

«Без единого выстрела Путину удалось повергнуть Запад в коллективную панику» , — заключают обозреватели CNN.

Один из наиболее волнующих вопросов современной международной повестке — соглашение о гарантиях безопасности между Москвой и коллективным Западом. По мнению хорватского журналиста Зорана Метера, Российская Федерация совершила «переворот игры» и способна принудить НАТО к подписанию необходимого документа.