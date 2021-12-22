Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 19:37
19:35
Происшествия
ФАН публикует фото с места взрыва газа в Каспийске, где пострадали двое взрослых и ребенок
19:34
Спорт
Главный тренер сборной России Жамнов оценил решение НХЛ не отпускать игроков на ОИ
19:32
Общество
«Лига справедливости Зака Снайдера» возглавила топ-10 «КиноПоиска»
19:32
Армия
Шойгу: ВС РФ являются гарантом мирного урегулирования в Сирии и Карабахе
19:30
Общество
Тут кошмар: актриса Светлана Крючкова оценила уборку снега в центре Петербурга
19:30
Общество
Лана Вачовски высказалась о возможности продолжения «Матрицы»
19:27
Экономика
Оборонный концерн «Алмаз-Антей» продемонстрировал изображения электромобиля E-NEVA
19:26
Общество
Студия Marvel представила трейлер фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»
19:23
Общество
«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Петербурга в Хургаду с 25 декабря
19:22
Политика
Лавров посоветовал генсеку НАТО Столтенбергу покинуть занимаемый пост
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

CNN: Путин без единого выстрела погрузил Запад в коллективную панику

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 18:58
Политика
CNN: Путин без единого выстрела погрузил Запад в коллективную панику
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 22 декабря. Президент России Владимир Путин мастерски обставил коллективный Запад в «большой игре», лишив Вашингтон и Брюссель целого арсенала инструментов давления на Москву. Детали триумфального маневра национального лидера восхитили авторов CNN.

Одним из секретов успеха российского лидера стал разгоревшийся в Европе энергетический кризис. Москва обеспечивает ЕС 40% газового импорта, что однозначно «обнуляет» любые попутки «задушить» РФ санкциями, сетуют американцы. Путин перехватил контроль над инициативой в Старом Свете, заключает CNN.

«Давайте посмотрим правде в глаза: Путин может меньше заботиться об угрозах со стороны Запада, находясь в завидном положении, когда он может командовать», — обозначают журналисты.

С другой стороны, остается развивающееся сотрудничество с Китаем. Москва и Пекин уже договорились об увеличении доли национальных валют в двусторонних сделках и заняты разработкой собственной системы, которая поставит крест на угрозе отключения РФ от SWIFT. С каждым днем количество способов, которыми Запад по-настоящему может переломить ход противостояния, уменьшается.

CNN: Путин без единого выстрела погрузил Запад в коллективную панику
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Наконец, не последнюю роль сыграл фактор других личностей на глобальной арене, уверены в CNN. Главный посредник в отношениях США и ЕС с Россией Ангела Меркель покинула пост канцлера ФРГ и отправилась на заслуженную пенсию, а американский лидер Джо Байден с каждым днем все сильнее фрустрирует собственных сторонников, делая противоречивые заявления.

«Без единого выстрела Путину удалось повергнуть Запад в коллективную панику» , — заключают обозреватели CNN.

Один из наиболее волнующих вопросов современной международной повестке — соглашение о гарантиях безопасности между Москвой и коллективным Западом. По мнению хорватского журналиста Зорана Метера, Российская Федерация совершила «переворот игры» и способна принудить НАТО к подписанию необходимого документа.

Вернуться назад
Все новости / Политика / CNN: Путин без единого выстрела погрузил Запад в коллективную панику
путин россия запад cnn иносми дипломатия
Комментировать