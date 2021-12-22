Минприроды РФ заявило и неготовности возобновляемой энергии вытеснить газ с рынка

Москва, 22 декабря. Минприроды РФ оценило энергетический кризис в Европе и Азии и пришло к выводу, что источники возобновляемой энергии пока не способны вытеснить с рынка природный газ, сообщает ТАСС.

Специалисты ведомства убеждены, что спрос на газ будет в ближайшие годы сохраняться на высоком уровне.

«Волна энергетических кризисов, охвативших страны Азии и Европы в 2021 году, показала неготовность источников возобновляемой энергии вытеснить природный газ с его позиций в мировом энергобалансе. Напротив, спрос на газ (в том числе, российский) резко вырос, и есть основания полагать, что в ближайшие годы он будет устойчивым», — отметили в Минприроды.

Запасы газа в российских недрах составляют 71 трлн кубометров, а нефти —31,43 млрд тонн. Помимо этого, объем подготовленных запасов нефти оценивается в 14,45 млрд тонн, а перспективных и прогнозируемых — еще в 41,38 млрд тонн. Перспективные и прогнозные ресурсы запасов газа в РФ оцениваются в 190,58 трлн кубометров.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что запасы газа на территории страны носят неограниченный планетарный характер.