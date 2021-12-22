Лидер СРЗП Миронов призвал Центробанк легализовать майнинг криптовалюты в РФ

Москва, 22 декабря. Майнинг криптовалюты следует легализовать в России, считает лидер парламентской фракции «Справедливая Россия — За Правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. Об этом он заявил в комментарии ИА REGNUM.

По мнению парламентария, криптовалюта — это современный финансовый инструмент, поэтому цифровые деньги можно было бы легализовать. Особенно это будет актуально для регионов, где есть дешевая электроэнергия, полагает Миронов.

«Люди выкручиваются, но давайте сделаем так, чтобы они не чувствовали себя подпольщиками, фальшивомонетчиками», — предложил лидер СРЗП.

Он добавил, что криптовалюты могли бы стать заменой платежной системы SWIFT. Однако для этого потребуется построить принципиально новую схему финансирования бизнеса в обход банков, указал депутат. Он также призвал Центробанк ускорить внедрение цифрового рубля.

В настоящее время майнинг криптовалюты российским законодательством никак не регулируется. При этом руководство страны активно обсуждает вопрос правового регулирования криптовалют. С 2021 года в России действует закон «О цифровых активах», который дает определение криптовалюты и запрещает оплату товаров и услуг виртуальными деньгами.

Розничные магазины электроники и онлайн-ретейлеры ранее зафиксировали рост спроса россиян на оборудование для майнинга криптовалюты. За последний год интерес граждан к технике для добычи цифровых активов увеличился в 14 раз.