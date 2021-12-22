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Профессор Ткаченко охарактеризовал влияние политики на мировую экономику

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 18:52
Экономика
Профессор Ткаченко охарактеризовал влияние политики на мировую экономику
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 22 декабря. Профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, доктор экономических наук Станислав Ткаченко в эфире, организованном Медиагруппой «Патриот», рассказал о влиянии мировой политики на экономические процессы в 2021 году.

Он напомнил, что в некоторых государствах были выборы. Например, в ФРГ, где по итогам голосования с поста канцлера ушла Ангела Меркель. По словам эксперта, Германия — главный стабилизатор европейской политики и экономики, но в этом году она не справилась со своей миссией, и отсутствие лидера в ЕС очень чувствовалось.

«Что касается США, то 2021 год, собственно, первый год президентства Джо Байдена, — это период катастрофического падения его рейтинга, который показал, что и в его Демократической партии ему не удается найти баланс между более радикальными кругами, которые вокруг Камалы Харрис сконцентрировались вокруг губернаторов и сенаторов. Поэтому Байден некоторые вопросы, связанные с пандемией, умел решать довольно успешно, так как опирался на такую двухпартийную поддержку. Но инфраструктурный пакет, который должен стать драйвером роста американской экономики на ближайшие десять лет или чуть больше, буксует», — объяснил Ткаченко.

Он также указал на проблемы принятия в США законопроекта о чипах. Американские власти готовы вложить в него несколько десятков миллиардов долларов, и документ необходимо принять как можно скорее.

«Поэтому, отвечая на ваш вопрос, как политика с экономикой взаимодействуют, обычно идеальная политика — это такая, которую экономисты вообще не замечают. В 2021 году ее замечали, она была и на электоральном уровне, и на уровне принятия или не принятия каких-то решений органами власти», — добавил экономист.

Станислав Ткаченко ранее перечислил основные тренды, которые были характерны для мировой экономики в 2021 году. По мнению эксперта, будущие поколения будут считать нынешний год довольно неплохим.

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Все новости / Экономика / Профессор Ткаченко охарактеризовал влияние политики на мировую экономику
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