Гибрид автобуса с поездом представили в Японии

В Японии вводят в эксплуатацию необычное транспортное средство – первый в мире двухрежимный автомобиль. Он сможет передвигаться как по обычным дорогам, так и по железнодорожным путям.

Автобус-трансформер разработала японская автомобилестроительная корпорация в префектуре Токусима. В настоящий момент изобретение проходит необходимые технические проверки.

«Это двухрежимное транспортное средство, оно может ездить как по рельсам, так и по обычным дорогам. Скоро мы начнем его коммерческую эксплуатацию. Это единственный транспорт такого рода», — рассказал представитель фирмы-производителя Хара Тоеки.

Автобус-поезд будет курсировать по 50-километровому маршруту, соединяющему города Кайо и Мурото. Часть пути гибрид будет проходить по магистрали, а часть по железнодорожным путям. На начальном этапе в эксплуатацию планируют ввести всего три подобных транспорта. Вместимость поезда-автобуса — 23 пассажира и один член экипажа.

«Этот автобус должен войти в систему общественного транспорта. Его главная цель — оживить сельскую местность. Привлечь туда новых людей и туристов благодаря ажиотажу, который возник вокруг этого необычного поезда-автобуса», — отметил Хара Тоеки.

Необычный автобус имеет дизельный двигатель. У него есть как обычные резиновые колеса, так и комплект стальных.

«Трансформация автобуса в поезд происходит очень просто. Стальные колеса опускаются спереди и сзади, а резиновые полностью поднимаются», — пояснил мужчина.

По мнению разработчика, новый вид транспортного средства может быть полезен при стихийных бедствиях, в результате которых участки дорог или железнодорожных путей могут стать непригодными для использования.