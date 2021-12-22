Мишустин отметил импортируемый характер инфляции в России

Москва, 22 декабря. Ситуация с ростом цен в России отчасти является платой за открытость экономики. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, правительство страны старается системно принимать меры в этой области. Тем не менее, ситуация непростая и нестабильная, подчеркнул глава Кабинета министров.

«Мы понимаем, что цены [растут]. Инфляция у нас в основном импортируемая», — обратил внимание Мишустин на встрече с членами экспертного совета при правительстве России.

Россия самоотверженно справляется с различными вызовами, которые возникли на фоне COVID-19. В настоящее время стоит обратить внимание не на теоретические, а реальные угрозы для экономики страны, указал главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт.