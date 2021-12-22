Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 19:37
19:35
Происшествия
ФАН публикует фото с места взрыва газа в Каспийске, где пострадали двое взрослых и ребенок
19:34
Спорт
Главный тренер сборной России Жамнов оценил решение НХЛ не отпускать игроков на ОИ
19:32
Общество
«Лига справедливости Зака Снайдера» возглавила топ-10 «КиноПоиска»
19:32
Армия
Шойгу: ВС РФ являются гарантом мирного урегулирования в Сирии и Карабахе
19:30
Общество
Тут кошмар: актриса Светлана Крючкова оценила уборку снега в центре Петербурга
19:30
Общество
Лана Вачовски высказалась о возможности продолжения «Матрицы»
19:27
Экономика
Оборонный концерн «Алмаз-Антей» продемонстрировал изображения электромобиля E-NEVA
19:26
Общество
Студия Marvel представила трейлер фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»
19:23
Общество
«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Петербурга в Хургаду с 25 декабря
19:22
Политика
Лавров посоветовал генсеку НАТО Столтенбергу покинуть занимаемый пост
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мишустин отметил импортируемый характер инфляции в России

Экономика
Мишустин отметил импортируемый характер инфляции в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 декабря. Ситуация с ростом цен в России отчасти является платой за открытость экономики. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, правительство страны старается системно принимать меры в этой области. Тем не менее, ситуация непростая и нестабильная, подчеркнул глава Кабинета министров.

«Мы понимаем, что цены [растут]. Инфляция у нас в основном импортируемая», — обратил внимание Мишустин на встрече с членами экспертного совета при правительстве России.

Россия самоотверженно справляется с различными вызовами, которые возникли на фоне COVID-19. В настоящее время стоит обратить внимание не на теоретические, а реальные угрозы для экономики страны, указал главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Мишустин отметил импортируемый характер инфляции в России
инфляция мишустин рост цен
Комментировать