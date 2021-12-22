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Ивлеева устроила новогодний рум-тур по своей квартире

Шоу-бизнес
Ивлеева устроила новогодний рум-тур по своей квартире
Prt Scr youtube.com  /  LABELCOM

Москва, 22 декабря. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева устроила экскурсию по своей столичной квартире. Главной гордостью звезды оказалась огромная елка, украшенная к Новому году стеклянными игрушками и мишурой.

Рум-тур Ивлеева опубликовала на своем официальном YouTube-канале. Квартира выполнена в светлых тонах, а ее интерьер состоит в основном из простых и функциональных вещей. Есть тут и несколько предметов роскоши — антикварный стул, привезенный из Италии, а также фигурная вешалка семидесятых годов. На одной из стен расположены квадратные подставки для цветов.

«Мы их поливали-поливали и, кажется, переполивали. В общем, все цветы подохли», — с юмором заявила Ивлеева.

Ивлеева устроила новогодний рум-тур по своей квартире
Prt Scr youtube.com / Настя Ивлеева

В квартире блогера большой гардероб: тут она хранит свои многочисленные футболки и туфли. В одном из отсеков лежат ювелирные украшения — элитная бижутерия и дорогие подарки от звезд. Ивлеева продемонстрировала презент от примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой — небольшой крест на цепочке, инкрустированный драгоценными камнями, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее Ивлеева поделилась забавной фотографией из парикмахерской. Она попросила подписчиков «продержаться» до «главного бухача планеты». Так блогер назвала новогоднюю ночь.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ивлеева устроила новогодний рум-тур по своей квартире
москва квартира ивлеева
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