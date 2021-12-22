Ясновидящий Яцковский предрек гиперинфляцию во всем мире в 2022 году

Варшава, 22 декабря. События в 2022 году перевернут привычный мир и порядок. Об этом заявил польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский.

Текущий год оказался сложным, поскольку были политические кризисы, а также обострение в отношениях между странами. Однако, по мнению ясновидящего, следующий год принесет еще больше потрясений.

Проблемы, которые накопились в 2021 году, в будущем сделают мир более непредсказуемым, страшным и непонятным. Кроме того, наступит период гиперинфляции, а правительство и государственные институты будут работать со сбоями.

Яцковский уверен, что в деньги в Европе обесценятся, поэтому введут временную электронную валюту. Людей устроит нововведение, поскольку инфляция на этом никак не отразится. Кроме того, в Евросоюзе произойдут процессы, которые для него несвойственны.

wikipedia.org / Grzegorz Gołębiowski / CC4

Ясновидящий добавил, что многие страны перейдут к плановой экономике, чтобы спастись от инфляции, а другие будут этому противиться. Затем начнется внутренняя борьба, и граждане потребуют ввести лимиты на потребление товаров и гарантийный доход. По его словам, все страны будут стараться вливать средства в глобальную экономическую систему.

Ранее стало известно о новом расшифрованном предсказании болгарской провидицы Ванги. Она предрекла новую пандемию в 2022 году.