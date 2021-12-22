Путин обсудил с премьером Люксембурга Беттелем тему гарантий безопасности

Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Стороны обсудили миграционный кризис польско-белорусской границе, гарантии безопасности и ситуацию на Украине.

Как отметили в пресс-службе Кремля, беседа Путина и Беттеля получилась обстоятельной и содержательной. Европейский политик запросил у российского лидера информацию о проекте юридически заверенных гарантий безопасности, и глава государств дал всеобъемлющий и исчерпывающий ответ. Также президент России донес до люксебругского премьера позицию Москвы по неправомерным действиям Киева в Донбассе.

«Ксавье Беттель высказался в пользу более интенсивных контактов между структурами ЕС и российскими представителями. Лидеры обменялись поздравлениями по случаю наступающих рождественских и новогодних праздников», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее позицию США по гарантиям безопасности прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. По мнению дипломата, Вашингтон избрал деловой подход к вопросу заключения международного соглашения.