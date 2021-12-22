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Хорватский журналист Метер указал на «переворот игры» в противостоянии России и Запада

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 18:27
Политика
Хорватский журналист Метер указал на «переворот игры» в противостоянии России и Запада
ФБА «Экономика сегодня»

Загреб, 22 декабря. Россия может по-настоящему жестко наказать Запад в случае неприятия соглашения о гарантиях безопасности. Об этом заявил известный хорватский журналист и политический обозреватель Зоран Метер.

По словам Метера, Россия смогла «перевернуть игру» в противостоянии со странами коллективного Запада и способна принудить их сесть за стол переговоров. Как отмечает автор портала Geopolitika.news, Москва сумела спровоцировать «тектонический сдвиг» в системе международных отношений — теперь европейцы и американцы будут вынуждены договариваться, чтобы избежать гораздо более пугающих последствий. Европейский лагерь расколот: русофобски настроенные государства настаивают на нагнетании напряженности, в то время как более сдержанные лидеры ЕС выступают за диалог.

Хорватский журналист Метер указал на «переворот игры» в противостоянии России и Запада
ФБА «Экономика сегодня» /

«Теперь "игра" полностью изменилась, а коллективный Запад к такому не привык. Отсюда и очевидный разлад, а также противоречащие друг другу заявления западных руководителей, комментирующих российское предложение», — объяснил Зоран Метер.

Раскол западного лагеря по вопросу гарантий безопасности РФ ярко продемонстрировал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT. В то время как США проявили деловой поход к инициативе Москвы, генсек НАТО Йенс Столтенберг ведет себя откровенно неадекватно, заявил российский дипломат.

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