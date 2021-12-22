Аналитик Сосновский высмеял угрозу со стороны ФРГ, указав на деградацию бундесвера

Берлин, 22 декабря. Политический аналитик Александр Сосновский обратил внимание на недовольство Германии тем, что Россия проводит военные учения и передислоцирует войска недалеко от границ. Статью на данную тему, в частности, опубликовало известное немецкое издание Der Spiegel.

Автор материала отмечает, что аналогичное поведение ФРГ наверняка вызвало бы большое недовольство в РФ. Однако Сосновский подчеркивает, что журналист Der Spiegel сравнивает просто несопоставимые понятия. Политический аналитик для начала напомнил, что Германия является в первую очередь частью Евросоюза и НАТО, а потому у нее фактически нет собственных границ.

«У Германии, с точки зрения сегодняшнего Североатлантического альянса, нет внешних границ. Германия находится практически в центре Евросоюза и в центре НАТО. И согласно всем законам, положениям и уставу, охрану внешних границ несет теперь уже не Германия. За это если и отвечают, то Польша и Прибалтика. А у Германии, конечно, никаких внешних границ нет», — заявил эксперт в эфире шоу «Соловьев LIVE».

Кроме того, Александр Сосновский подчеркивает, что даже если бы Германия попыталась хоть кого-то напугать собственной армией, вряд ли ее попытка была бы успешной. По словам эксперта, немецкий бундесвер давно потерял былую мощь и вряд ли это изменится в ближайшем будущем.

«Нет у бундесвера никаких 100 тысяч человек. Да, у них должна быть армия численностью порядка 120-130 тысяч человек, но, насколько это известно из открытых источников, они с трудом набирают 80 тысяч, из которых половина — это бойцы, которые по вечерам уходят из казарм домой ночевать. То есть, назвать это армией вообще очень сложно», — пояснил эксперт.

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Политический аналитик также напомнил, что и вооружение бундесвера давно устарело и требует серьезного обновления и модернизации.

«В их танковой дивизии есть танки "Леопард-2". Официально называется цифра в 200 единиц, но 120 из них требуют капитального ремонта. Самолеты "Торнадо", на которые, в случае чего, собираются цеплять ядерные боеголовки, практически не оборудованы нормальными приборами ночного видения. Так что им даже в сумерках тяжело летать — не то, что ночью», — с иронией отметил Сосновский.

Как считает эксперт, современная Германия является довольно слабым государством в военном плане. Власти ФРГ позволяют размещать на своей территории военных и оружие НАТО, но при этом сами не в состоянии будут отразить какую-либо военную угрозу.

«И вот эти люди начинают рассказывать о какой-то угрозе и о том, что они готовы ее отражать. Тогда напомню еще, что по территории Германии последние два года двигаются эшелоны, на которых стоит американская и британская бронетехника. И по территории Германии передвигаются военные подразделения США, которые как были в пределах 40 тысяч человек, так и остаются», — напомнил политический аналитик Александр Сосновский.

Известный немецкий политолог Александр Рар ранее призвал Евросоюз принять предложение РФ, чтобы избежать возможной войны. Эксперт подчеркивает, что сейчас на мировой арене разворачивается очень опасная ситуация, которая может привести к мрачным последствиям.