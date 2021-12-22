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Украинский националист Билецкий назвал ВСУ «тенью» советской армии

Армия
Украинский националист Билецкий назвал ВСУ «тенью» советской армии
Федеральное агентство новостей

Киев, 22 декабря. Руководство Украины за 30 лет независимости не приобрело ни одного нового боевого самолета и генерирует отвлеченные от реальности программы оборонного развития, заявил украинский националист Андрей Билецкий.

Андрей Билецкий — один из лидеров радикальных группировок, действующих на Украине, назвал состояние вооруженных сил страны «плачевным и прискорбным». Его слова приводит ряд местных СМИ.

По его словам, ВСУ являются бессильной «тенью» советской армии и не готовы к реальным боевым действиям. Это особенно очевидно при сопоставлении боевого потенциала Военно-воздушных сил Украины в начале 90-х годов с современным состоянием.

«Наши ВВС это тень того, что было в 91-92 годах в Украине. Это даже не 5% от тогдашнего состава боевой авиации. Если у нас не построен, мы ведем восемь лет войну, построен патронный завод. Так все эти бумажки – это пиар, разговоры о военной сфере, но это не подготовка к войне», - раскрыл Билецкий масштабы деградации украинской армии.

Ранее сообщалось о массовом дезертирстве из бригад ВСУ, дислоцированных в Донбассе. Провал тренировочных стрельб украинских бойцов из американских ПТРК Javelin описывал «Царьград».

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