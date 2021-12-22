Киев, 22 декабря. Руководство Украины за 30 лет независимости не приобрело ни одного нового боевого самолета и генерирует отвлеченные от реальности программы оборонного развития, заявил украинский националист Андрей Билецкий.

Андрей Билецкий — один из лидеров радикальных группировок, действующих на Украине, назвал состояние вооруженных сил страны «плачевным и прискорбным». Его слова приводит ряд местных СМИ.

По его словам, ВСУ являются бессильной «тенью» советской армии и не готовы к реальным боевым действиям. Это особенно очевидно при сопоставлении боевого потенциала Военно-воздушных сил Украины в начале 90-х годов с современным состоянием.

«Наши ВВС это тень того, что было в 91-92 годах в Украине. Это даже не 5% от тогдашнего состава боевой авиации. Если у нас не построен, мы ведем восемь лет войну, построен патронный завод. Так все эти бумажки – это пиар, разговоры о военной сфере, но это не подготовка к войне», - раскрыл Билецкий масштабы деградации украинской армии.

Ранее сообщалось о массовом дезертирстве из бригад ВСУ, дислоцированных в Донбассе. Провал тренировочных стрельб украинских бойцов из американских ПТРК Javelin описывал «Царьград».