Роснедра: оцифровка геологической информации потребует 20 млрд рублей

Москва, 22 декабря. Роснедра и Минцифры оценили оцифровку первичных геологических данных и строительство распределенной системы центров хранения и обработки данных (ЦОД) в 19,7 млрд рублей. Об этом заявил глава Роснедр Евгений Петров на брифинге, передает РБК.

На эту программу не предусмотрено государственных средств, отметил глава Минприроды Александр Козлов. Одно из поручений президента — рост инвестиционной привлекательности геологоразведки. Создание системы ЦОДов должно этому поспособствовать, указал он.

«То, что эта [геологическая] информация интересна рынку, — это факт», — подчеркнул министр.

По словам Петрова, для реализации проекта на 100% будет привлекаться внешнее финансирование. Ключевой участник, который этим заинтересовался, — Газпромбанк, сообщил он.

Срок госконтрактов на проведение геологоразведочных работ следует повысить с трех до минимум четырех лет. Об этом ранее заявил глава Роснедр Евгений Петров.