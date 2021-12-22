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Автоэксперт Холодов объяснил, какая «мина замедленного действия» заложена в закон об отмене ТО
Общество
Автоэксперт Холодов объяснил, какая «мина замедленного действия» заложена в закон об отмене ТО
Пресс-служба ГИБДД УМВД России по Новосибирску.  / 

Долгожданный российскими автомобилистами законопроект об обязательной отмене технического осмотра был принят Госдумой в третьем чтении. Он освобождает водителей от обязанности проходить техосмотр и отменяет штрафы за отсутствие диагностической карты. С одной стороны, новость позитивная, но с другой — в законопроекте есть тонкие моменты, которые могут стать «миной замедленного действия» для владельца авто. Об этом в беседе с ФАН рассказал зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

Во-первых, в обязательном порядке техосмотр по-прежнему должны будут проходить коммерческие автомобили: такси, автобусы, грузовой транспорт и прочее. Но, помимо этого, как объяснил автоэксперт, в документе заложено два момента, которые сделают техосмотр обязательным и для личного транспорта. 

«Если у автомобиля меняется собственник, то техосмотр будет необходим. А в России автомобилисты часто покупают-продают транспортные средства. В среднем одна машина находится в руках одного владельца три года. Получается, каждые три года автомобиль невольно будет проходить ТО. Еще один неочевидный момент — это отдельные требования к автомобилям с газовым оборудованием. Но главное — в законопроекте заложена мина замедленного действия», — сказал Холодов.

Он объяснил, что раньше был негласный договор между водителем и ГИБДД. Если машина прошла техосмотр, то она в нормальном техническом состоянии, поэтому незачем проверять его на дороге. Сейчас «индульгенции» в виде диагностической карты нет и получается, сотрудники ГИБДД могут более активно пользоваться своим законным правом проверки состояния автомобиля на месте.

Автоэксперт Холодов объяснил, какая «мина замедленного действия» заложена в закон об отмене ТО
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Естественно, они будут делать это, когда машина визуально неисправна: разных цветов фонари, тонировка, незаконная установка спецсигналов и так далее. Это, кстати, делалось и раньше. Но теперь сотрудникам ГИБДД разрешена и другая проверка. Условно говоря, теперь могут проверить тормоза, то есть, по сути, проводить на дороге техосмотр», — пояснил собеседник ФАН.

Единственный вариант «отбиться» от подобного техосмотра, по словам автоэксперта, — это купить диагностическую карту. По факту, в зависимости от того, насколько активно ГИБДД будет пользоваться своим правом проверять автомобили на дороге, зависит количество автовладельцев, которые пройдут техосмотр теперь уже в добровольном порядке.

«Это и есть бомба замедленного действия. В любой момент, усилив работу ГИБДД в этом направлении, можно заставить всех автомобилистов опять приехать на станции диагностики», — заключил Холодов.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал о последствиях введения системы автоматической выписки штрафов. По его мнению, это приведет к тому, что граждане попросту начнут кляузничать друг на друга из мести, а добропорядочным автовладельцам придется бегать по инстанциям и оправдываться.

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