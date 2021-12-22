Блогер Манукян предложил в ответ на запрет RT DE в Германии принять меры к YouTube и Deutsche Welle

Блогер, общественный деятель Вадим Манукян прокомментировал ситуацию вокруг немецкой версии телеканала RT. Ранее стало известно, что в ФРГ отказали немецкоязычному телеканалу RT DE в вещании. В ответ на это главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва отреагирует на действия немецкого медиарегулятора, заставившего оператора спутниковой связи исключить RT DE из вещания. МИД РФ не исключил соответствующую реакцию на действия немецкой стороны.

Напомним, незадолго до этого видеохостинг YouTube дважды заблокировал немецкую версию телеканала RT.

По мнению Вадима Манукяна, если вопросы, касающиеся взаимоотношений с официальным Берлином, — прерогатива российского МИД, то поведение YouTube вполне можно «скорректировать» силами Роскомнадзора.

«Начало работы нового канцлера Германии [Олафа Шольца] совпало с совершенно неадекватным поведением некоторых западных структур в отношении RT, — отметил Манукян в комментарии ФАН. — Сначала немецкую версию RT грубо «выпроводили» из YouTube, затем после попытки создать новый канал вещание снова мгновенно заблокировали. И можно было бы сказать, что это, дескать, все происки американцев, ведь YouTube имеет «порт приписки» в США, но что-то тут, похоже, не вяжется. Теперь еще и немецкий медиарегулятор добился, чтобы вещание RT DE убрали с европейского спутника. А тем временем Deutsche Welle у нас тут беззаботно «уши греет», да и не только… Думаю, нам пора перестать играть в демократию. Если наши западные «партнеры» не хотят играть по правилам, как говорится, вон с поля. Начать можно с DW и с YouTube, полномочий Роскомнадзора для этого вполне достаточно».

Федеральное агентство новостей /

Ранее стало известно, что глава рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич предложил принять в России симметричные меры к Deutsche Welle (DW) по аналогии с запретом работы RT DE на территории Германии. Незадолго до этого Роскомнадзор потребовал от YouTube незамедлительно восстановить доступ к каналу RT, пригрозив в случае неисполнения штрафными санкциями или даже блокировкой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что ФРГ без каких-либо юридических оснований делает все, чтобы вещание телеканала RT DE со спутника было невозможным, что является прямым препятствованием работе журналистов. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Россия вынуждена будет ответить на отказ телеканалу RT DE в вещании в Германии.