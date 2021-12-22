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Армения будет закупать российский газ в 2022 году по прежним ценам

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 18:16
Экономика
Армения будет закупать российский газ в 2022 году по прежним ценам
edu.gov.ru  /  Пресс-служба Минпросвещения России

Москва, 22 декабря. Стоимость российского газа для Армении на грядущий год останется неизменной. Об этом сообщил в разговоре с журналистами вице-премьер республики Мгер Григорян.

Тысяча кубометров голубого топлива из РФ будет обходиться армянскому рынку в прежние 165 долларов. Вместе с тем остаются два вопроса, о которых необходимо договориться.

«Первый — это вопрос пятого энергоблока Разданской ТЭС, второй — учет калорийности газа в тарифе. Вокруг этих вопросов идут обсуждения, но цена на газ установлена и продлена», — отметил Григорян.

Российские компании планируют в ближайшие годы вложить в экономику Армении свыше 1 млрд долларов. Такое заявление сделал ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников.

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Армения газ закупки газа
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