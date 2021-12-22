Сергей Шнуров написал саундтрек для фильма «Гранит»

Москва, 22 декабря. Российский музыкант, актер и фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал и исполнил песню, ставшую заглавной темой к новому боевику «Гранит».

Картина рассказывает о работе российских инструкторов в Мозамбике.

Премьерный показ проведет телеканал НТВ 28 декабря. На официальной странице киноленты в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что история повествует об отечественном специалисте с позывным, использованным в качестве названия фильма. Он же стал лейтмотивом к саундтреку.

«Наш отряд стоит, крепче чем гранит! И пусть господь хранит души наши», — поется в песне.

Как рассказали авторы картины, события фильма разворачиваются в 2019 году на территории Мозамбика. Террористы, которыми руководит жестокий полевой командир Мамудо нападают на деревни и убивают мирных жителей, сжигают их дома. В одном из таких населенных пунктов гибнут родители маленького мальчика Жозе.

«Он и его брат попадают в плен к радикалам. Тем временем в Судане российские инструкторы тренируют бойцов местной армии, один из специалистов — опытный боец Гранит, которому не нравится, что на базе нет подходящего для него задания. Вскоре поступает приказ отправить часть инструкторов в Мозамбик. Гранит с небольшим отрядом прибывает на военную базу в Муэдо и застает печальную картину: солдаты местной армии боятся выступать против боевиков, не соблюдают дисциплину, приказы выполняют с трудом, а генерал Фубо отказывается делиться информацией о численности и расположении вражеских отрядов. Гранит намеревается провести разведку и добыть необходимые сведения самостоятельно», — сообщается на странице картины.

«Гранит» является частью новой киновселенной, состоящей из нескольких фильмов. Они рассказывают о работе российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера» в разных точках планеты.

Ранее в прокат выходили «Турист», повествующий о событиях в Центральноафриканской Республике и «Солнцепек» о боях в 2014 году на Юго-Востоке Украине.