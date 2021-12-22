В Сети опубликовали несбывшиеся предсказания болгарской провидицы Ванги на 2021 год

Москва, 22 декабря. Слепая болгарская провидица Ванга предсказала множество событий, большинство из которых исполнились в той или иной степени. Однако есть и те, что не сбылись.

Вангелия потеряла зрение в 12 лет, тогда и осознала свой дар ясновидения. Она считала, что его дал Бог, чтобы она могла видеть будущее. Ванга предрекла распад советского союза, теракт 11 сентября, Чернобыльскую катастрофу и многое другое. Ее последователи утверждают, что 85% предсказаний слепой провидицы сбываются.

Перед смертью Ванга увидела, что в начале 2021 года человечество избавится от рака. Это произошло в 1996 году, провидице было 85 лет, пишет издание Mirror.

«Настанет день, когда рак будет связан железными цепями», — предрекала Ванга.

Однако это ее предсказание не сбылось, хотя лекарство от онкологических заболеваний уже находится в разработке. Ученые из России и со всего мира занимаются созданием препарата для лечения злокачественных опухолей.

Pr Scr twitter.com/realDonaldTrump /

Неприятную судьбу предрекла Ванга и 45-му президенту США, им был Дональд Трамп. Она предсказала, что глава Белого дома заболеет «таинственной болезнью, которая оставит его глухим и вызовет травму головного мозга». Этому пророчеству тоже не суждено было сбыться, Трамп покинул пост президента в добром здравии.

Известная предсказательница Ванга сделала пророчество о «дне пяти двоек», в который начнется неожиданная война. О необычном предсказании сообщил друг ясновидящей Сергей Косторной. Ванга говорила, что в результате случившегося могут погибнуть миллионы людей.