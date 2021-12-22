Парламент Южного Судана утвердил новую временную конституцию

Джуба, 22 декабря. Парламент Южного Судана после долгих обсуждений и дебатов утвердил переходный конституционный документ от 2021 года.

Новый закон включает условия мирного соглашения, подписанного много лет назад между правительством и оппозицией. Его ратификация состоялась только через два года после формирования переходных властей и объявления большинства временных структур в штатах.

Глава комитета по СМИ в южносуданском парламенте Пол Йоани Бонго сообщил, что члены заксобрания провели интенсивные консультации, прежде чем одобрить новый конституционный документ и все предложенные поправки к действующим ранее положениям.

«Лишь после длительных обсуждений его представили Комитету по законодательству и в конце концов утвердили», — добавил Бонго.

Он отметил, что спикер парламента вскоре передаст временную конституцию на подпись президенту республики, после чего она официально вступит в силу. В минувшем октябре министр юстиции Южного Судана представил проект документа Совету министров. Тот его одобрил и направил в парламент для дальнейшего рассмотрения и утверждения.

Ввиду сильного промедления в выполнении условий мирного соглашения стороны не смогли согласовать новую временную конституцию, которая выступала бы инструкцией для управления переходным периодом. Спустя два года в государстве не принято основного закона, а большая часть правительственных указов о формировании властных структур основаны на конституции 2011 года и пунктах Мирного соглашения, заключенного в 2018-м.

Утверждению документа со стороны парламента способствовало давление, оказанное при посредничестве Межправительственного органа по развитию в Восточной Африке (МОВР) и некоторых международных партнеров, включая ООН. В частности, они ускорили решение таких вопросов, как выпуск объединенных сил, проведение реформ в области безопасности и экономики и подготовка к всеобщим выборам.

В Южном Судане нет фиксированной конституции, хотя с момента обретения независимости в июле 2011 года прошло почти десять лет. В стране, раздираемой годами гражданской войны, все еще действуют переходные законы. Большую роль в развитии мирного процесса в государстве играет Хартум, выступающий посредником в переговорах.