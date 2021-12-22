Хоккеисты клубов НХЛ не выступят на зимней Олимпиаде в Пекине

Пекин, 22 декабря. Игрокам, выступающим в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), запретили участвовать в зимней Олимпиаде 2022 года в Китае.

Пресс-служба НХЛ сообщила, что руководство лиги приняло решение не допускать хоккеистов на предстоящие зимние Олимпийские игры. Соответствующее решение связано со сложной эпидемической обстановкой в мире.

Хоккейный турнир в рамках Олимпиады в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года. В нем примут участие 12 национальных команд. Сборная России, являющаяся действующим победителем турнира, выступит в группе B. Ее соперниками станут команды Чехии, Швейцарии и Дании.