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Проигравшая в суде Максакова обратилась к президенту Путину

Общество
Проигравшая в суде Максакова обратилась к президенту Путину
Новостное агентство «Харьков».

Москва, 22 декабря. Бывший депутат Госдумы, певица Мария Максакова попросила президента России Владимира Путина внести изменения в статью 210 п. 1 УК РФ о «Занятии высшего положения в преступной иерахии». Звезда считает, что это могло бы защитить ее от бывшего мужа Владимира Тюрина.

Столичный суд принял решение отдать квартиру Максаковой ее старшим детям — Людмиле и Илье. По мнению артистки, это происки ее экс-супруга, «вора в законе». При этом она не намерена сдаваться и вместе с адвокатами хочет отстоять недвижимость в суде высшей инстанции.

Кроме того, оперная дива попросила защиты у главы государства. По ее мнению, это можно сделать с помощью действующего законодательства.

«Я неоднократно давала развернутые показания в правоохранительных органах о необходимости привлечения Владимира Тюрина к уголовной ответственности по ст. 210 прим.1 УК РФ. Однако, согласно нынешнему положению, он сам лично должен явиться и сознаться», — поделилась Максакова с NEWS.ru.

Ранее Тюрин отсудил у исполнительницы 120 тысяч рублей по делу о клевете. Предпринимателю не понравилось, что бывшая жена назвала его преступным авторитетом. Эту информацию Тюрин неоднократно опровергал.

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путин максакова певица
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