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США депортировали 10 тысяч граждан Гаити

Весь мир
США депортировали 10 тысяч граждан Гаити
Global Look Press  /  Yahir Ceballos/dpa

Вашингтон, 22 декабря. Более 14 тысяч мигрантов из Гаити, находившихся на границе Мексики и США с сентября, были депортированы. Об этом сообщает Международная организация по миграции (OIM).

Глава миссии OIM в Гаити Джузеппе Лопрете заявил, что за последнее три месяца было зарегистрировано 10,8 тысячи депортаций беженцев в Гаити с юга американской границы.

Он подчеркнул, что с 19 сентября по 19 декабря были выдворены более 14 тысяч гаитян.

По информации OIM, в последнее время на границу прибыли 1362 граждан Гаити из Кубы, 1163 человека с Багамских островов, 375 — из Мексики. Еще 406 гаитян были задержаны в открытом море Береговой охраной США.

Представители OIM оказали поддержку, в том числе медицинскую, выдворенным мигрантам и довезли их до аэропортов или портов в Гаити.

По информации организации, большинство беженцев до прибытия на границу США жили несколько лет в таких латиноамериканских странах, как Чили и Бразилия.

OIM сообщила, что остальная часть мигрантов покинула Гаити после разрушительного землетрясения, унесшего жизни 2200 человек.

По последним официальным данным, в течение ноября погранично-таможенная служба США (CBP) отчиталась о задержании 173,6 тысячи мигрантов. Рост числа задержанных беженцев в ноябре составил 140% по сравнению с этим же месяцем в прошлом году. В октябре пограничники поймали на 10 тысяч человек меньше — 164 тысячи. Агентство сообщило, что более половины задержанных были высланы в соответствии с процедурами Раздела 42, который запрещает въезд в страну по санитарным соображениям.

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