США депортировали 10 тысяч граждан Гаити

Вашингтон, 22 декабря. Более 14 тысяч мигрантов из Гаити, находившихся на границе Мексики и США с сентября, были депортированы. Об этом сообщает Международная организация по миграции (OIM).

Глава миссии OIM в Гаити Джузеппе Лопрете заявил, что за последнее три месяца было зарегистрировано 10,8 тысячи депортаций беженцев в Гаити с юга американской границы.

Он подчеркнул, что с 19 сентября по 19 декабря были выдворены более 14 тысяч гаитян.

3 months down the road 10,776 #migrants have been returned to #Haiti from the #US-#Mexico border. In total 19Sept-19Dec 14000+ have been returned by ???????????????? ???????? ???????? ????????. Two busy weeks ahead of us, @IOMHaiti reception assistance continue daily with #ONM & partners. Our latest report ???? pic.twitter.com/QsMfxb7qDF