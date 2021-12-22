Аналитик Сивков рассказал о срыве операции немецкого спецназа погранслужбой ДНР

Донецк, 22 декабря. Немецкие и британские военные попытались тайно попасть на территорию Донецкой народной республики, однако их спецоперацию оперативно предотвратили сотрудники погранслужбы ДНР. Об этом рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Эксперт пояснил, что пограничники быстро и без боя задержали иностранных бойцов даже несмотря на то, что те были вооружены.

«Пару дней назад группа английских и германских бойцов сил спецопераций попыталась проникнуть на территорию ДНР, причем они были вооружены. Эта попытка была отражена пограничниками. Боя не было, просто были приняты меры по недопущению такого шага. Совершенно очевидно, что это неспроста», — рассказал Сивков в эфире шоу «Соловьев LIVE».

Аналитик считает, что данную попытку проникновения нельзя оставлять без внимания, так как она является частью масштабной провокации против России на Украине. По его словам, об этом свидетельствует сразу ряд произошедших за последнее время событий. В их числе, например, публикация в западных СМИ карты возможного нападения на Незалежную.

Кроме того, нагнетаемая США истерия о якобы готовящемся нападении РФ на соседнюю страну также является элементом этой антироссийской игры.

Федеральное агентство новостей /

«Американцы собираются устроить провокацию и исчезнуть. Важно одно: сейчас фактически идет очередная волна истерии по поводу того, что Россия собирается напасть на Украину. И дело дошло до того, что Госдеп США рекомендует американским гражданам не ездить на Украину из-за якобы ожидаемого нападения России», — пояснил эксперт.

Сивков отмечает, что Запад намеренно пытается спровоцировать агрессию России в адрес Украины, чтобы использовать это в своих целях. При этом РФ в данной ситуации стоит, напротив, действовать в первую очередь информационными методами, чтобы противодействовать планам США и ЕС.

«Речь идет о том, что они целенаправленно собираются поставить РФ в такое положение, когда она вынуждена будет принять военные меры. Предотвращать это сейчас можно только лишь методами информационного противоборства. То есть путем разъяснения людям того, что вот такие провокации готовятся. Нужно нанесение упреждающих информационных ударов, раскрытие ожидаемых провокаций», — рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Известный немецкий политолог Александр Рар ранее призвал Европу принять предложение России, чтобы избежать войны. По мнению эксперта, Москва выдвинула абсолютно рациональные аргументы, с которыми сложно не согласиться.