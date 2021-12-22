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Форвард «Зенита» Дзюба возглавил рейтинг самых медийных спортсменов года

Спорт
Форвард «Зенита» Дзюба возглавил рейтинг самых медийных спортсменов года
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкт-Петербург, 22 декабря. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал самым упоминаемым в СМИ российским спортсменом в 2021 году.

Список 30 самых популярных спортсменов России по итогам 2021 года был представлен компанией «Медиалогия». Первое место в нем занял форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Нападающий сине-бело-голубых с медиарейтингом 105 834 балла опередил экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и вторую ракетку мира Даниила Медведеве. В топ-5 самых упоминаемых в СМИ спортсменов России также попали капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и теннисист Андрей Рублев.

Ранее Артем Дзюба вспомнил, как игроки «Томи» реагировали на его переход в 2009 году. Форвард был арендован томскому клубу после скандала с кражей денег у Владимира Быстрова московском «Спартаке».

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